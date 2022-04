Erneuerbare Energie Heizung, Fördergeld, Solaranlage: Was auf Immobilienbesitzer jetzt zukommt

Wer ein Haus besitzt oder vermietet, muss sich bei Klimaauflagen und Energie auf zahlreiche Änderungen einstellen. Das sind die wichtigsten Neuregelungen.

Der Sektor Wohnen zählt in Deutschland zu den vier wichtigsten Sektoren des Energieverbrauchs. Immobilien im Vitalquartier Hannover

Frankfurt So viel Anfang war selten. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende für die Energieversorgung in Deutschland“, hieß es vor wenigen Tagen in einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Ausbau erneuerbarer Energien. Das große Ziel: Bis 2030 will Deutschland 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990 – und das Ziel Klimaneutralität bereits 2045 statt 2050 erreichen. Das hat auch massive Auswirkungen für deutsche Immobilienbesitzer.

Was genau ändert sich? Worauf müssen Betroffene achten? Das Handelsblatt geht in einer Serie in den nächsten Wochen diesen wichtigen Aspekten nach. Zum Auftakt ein Überblick, was sich grundlegend an den Rahmenbedingungen für Eigentümer und Mieter bald ändert.

1. Neue Vorschriften für Heizungen

