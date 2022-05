Finanz-Quiz Wann hat die US-Notenbank Fed den Leitzins zuletzt um mehr als einen halben Prozentpunkt erhöht?

Wie gut kennen Sie sich in der Finanzwelt aus? Prüfen Sie Ihre Kenntnisse rund um Börsen, Banken, aber auch neue Trends der Finanzszene.





In unserem Quiz stellen wir Ihnen täglich drei spannende Fragen aus der Finanzwelt. Wie steht es um Ihr Wissen um den Dax, Versicherungen oder spannende Geschehnisse in der Finanzbranche? Machen Sie den Wissenstest und nehmen Sie an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es ein ETF-Paket im Wert von 10.000 Euro.

Viel Spaß beim Quizzen wünscht Ihnen

Ihr Handelsblatt-Team

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte an: [email protected]