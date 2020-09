Marketing Im weltweiten Netz lokal präsent sein

Die Coronapandemie treibt die Digitalisierung der Finanzbranche voran. Selbst Berater mit lokal begrenztem Kundenkreis kommen um eine starke Webpräsenz nicht länger herum. Wie sie im Meer der Datenströme auf sich aufmerksam machen.

(Foto: Unsplash)

Welcher Bäcker in meiner Nachbarschaft liefert auch am Feiertag frische Brötchen? Wo gibt es den nächsten Bankautomaten? Und: Welcher Spielplatz ist für Dreijährige besonders geeignet? Suchanfragen mit regionaler, oft sogar lokaler Begrenzung boomen im World Wide Web immer mehr – neben den Nachrichten und Videos aus aller Welt. Viele Handwerker oder Dienstleister haben das schon seit Jahren erkannt und ihre Web-Einträge entsprechend optimiert.

Der Lohn der Arbeit: Bei entsprechenden Suchanfragen landen sie ganz oben in den Trefferlisten, meist sogar in Extraboxen vor den eigentlichen Ergebnislisten, den sogenannten Local Packs. „Diese prominente Platzierung ist in diesem Fall nicht das Ergebnis von Werbegeld, sondern schlicht gute Arbeit bei der Online- und Offlineoptimierung der Unternehmenswebsite“, sagt Kai Westermeier, Geschäftsführer der KBH Marketing GmbH in Bochum. Er betreibt rund 50 eigene Websites und kennt das Web-Geschäft seit zwei Dekaden aus dem Effeff.

SEO wird wichtiger

Die Beobachtung von Westermeier: „Die lokale Suchmaschinenoptimierung – kurz: Local SEO – wird für die Unternehmen immer wichtiger. Die Konkurrenz steigt, und durch den wachsenden Anteil mobiler Nutzer nimmt auch der Anteil von Suchanfragen mit lokalem Bezug zu.“ Das Ziel von Local SEO liegt auf der Hand: „Die eigene Website soll für relevante Suchbegriffe in den lokalen Suchergebnissen möglichst weit nach vorne gebracht werden“, sagt Tobias Friedrich. Er betreibt die Lead-Sammelseite www.versicherungsriese.de.

Weißes, graues und schwarzes SEO Um die Website zu optimieren, unterscheiden Experten zwischen dem sogenannten White Hat SEO, Grey Hat SEO und Black Hat SEO Zu den erlaubten Methoden zählt alles, was Google ohne Murren akzeptiert. Vom Anlegen und Pflegen etwa des Google-My-Business-Profils über Einträge in regionalen Firmenund Branchenverzeichnissen bis hin zu Backlinks von lokalen Webseiten oder der Integration von Kundenbewertungen. Im grauen Bereich bewegt sich dagegen schon der Link-Kauf: „Gemäß der Google-Richtlinien ist der Kauf einer Verlinkung nur dann erlaubt, wenn er als gesponsert gekennzeichnet wird“, sagt Internetexperte Tobias Friedrich. Black Hat SEOs verlinken ohne Kennzeichnung, weil dabei nicht gekennzeichnete Links, sogenannte Dofollow-Links, das eigene Ranking positiv beeinflussen. Gegen die Google-Regeln verstößt auch die Einbettung von Expired Domains: Dabei handelt es sich um bereits abgelaufene oder gelöschte Domains mit idealerweise lokalem Bezug – etwa eine ehemalige Firmen-Website – die zum gezielten Link-Aufbau genutzt werden.

Zusammen mit Partnern bietet Friedrich Verbrauchern dort neben kostenlosen Vergleichen von Versicherungen auch ein großes Informationsangebot rund um Sach- und Lebensversicherungen. „Nutzer sind auf der Suche nach Maklern und Beratern, die sich geografisch in der Nähe befinden. Was früher das Telefonbuch war, ist heute der Browser“, sagt Friedrich.

Was theoretisch so einleuchtend klingt, bedeutet in der Praxis des Webs jedoch einige Arbeit. Bei der lokalen Optimierung einer Site für Google und Co. gibt es eine Reihe besonderer Rankingfaktoren zu berücksichtigen. Welche das sind und wie man eine Website in den lokalen Suchergebnissen mit fünf zentralen Regeln nach vorne bringen kann, zeigen die beiden SEO-Profis Westermeier und Friedrich in diesem Beitrag.

Tipp 1

Bais für gute Rankings ist eine funktionierende und optimierte Technik der Website. Neben einem inzwischen zwingenden Https-Protokoll sind eine hohe Ladegeschwindigkeit der Seite und ein Design, das für mobile Geräte optimiert ist, unbedingt erforderlich.

Tipp 2

Der Betreiber der Website sollte seine Hausaufgaben gemacht haben und den Besucher mit frischen Texten und Bildern oder Videos abholen. Die „User Experience“, also die Erfahrung des Besuchers beim Surfen auf der Seite, sollte durchweg positiv sein. Dazu gehört unter anderem eine klare Struktur und dass der Besucher sofort die Informationen findet, die er sucht. Ratsam ist zudem auf jeder Seite mindestens ein lokaler Bezug zur jeweiligen Stadt oder einem bestimmten Stadtteil. Beispiel: „Ihr Makler im Hamburger Norden“ oder „Der renommierte Fondsexperte aus Berlin-Mitte“. Standortdaten sollten zudem in der Meta Description, auf allen Unterseiten, in den wichtigsten Überschriften und im Fließtext zu finden sein. Sinnvoll ist auch die Angabe des Standorts in der URL: makler-bochum.de ist deutlich besser als makler-mueller.de.

Tipp 3

Social Media wird auch für Selbstständige und kleinere Unternehmen zunehmend wichtiger. An erster Stelle stehen hier Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn. Wichtig ist, dass diese Kanäle aktiv sind und die Anbieter mit ihren Followern auch tatsächlich kommunizieren und interagieren. Ein verwaister Kanal sendet dagegen negative Signale aus.

Tipp 4

Der Eintrag in Googles „My Business“ und in lokale Verzeichnisse ist wichtig. Hierzu gehören Branchenbücher wie Gelbe Seiten, Yelp und andere Verzeichnisse. Eine wichtige Grundregel für den Erfolg dabei: Die Schreibweise des Unternehmens sollte immer gleich sein. Das gilt für:

Unternehmensname mit Standort („Makler Müller“ in Bochum)

Adresse (Hier ist die stets gleichbleibende Schreibweise sehr wichtig.)

Telefonnummer (Diese muss immer im gleichen Format geschrieben werden.)

Tipp 5

Ein lokaler und teilweise auch überregionaler Aufbau von Backlinks ist für jede erfolgreiche Webseite wichtig. Backlinks sind Rückverweise von anderen Webseiten auf Ihre Seite. Für Google stellen Backlinks Empfehlungen dar und sind immer noch einer der wichtigsten Faktoren beim Ranking. Besonders Links von Kammern, Lieferanten, regionalen Zeitschriften, Kunden und Händlern helfen dabei, lokal gut zu ranken. Aber auch die eine oder andere überregionale Erwähnung ist nicht verkehrt. Vor allem wenn diese im Zusammenhang mit dem Standort fällt. Ein Beispiel: „Unser Tipp für eine solide Fondsberatung in München: Firmenname (mit URL)“.

