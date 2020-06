Nachhaltigkeit Die Ampeln stehen auf Grün

Die Europäische Union hat sich auf die Klassifizierung nachhaltiger Anlagen geeinigt. Künftig müssen Finanzberater zudem ihre Kunden fragen, ob sie grüne Geldanlagen wünschen. Nicht alle Finanzdienstleister sind darauf gut vorbereitet.

Die EU forciert umweltfreundliche Investments. (Foto: Unsplash, Alex Eckermann) Windräder

Nach dem Brexit ist die EU-Spitze bemüht, den europäischen Zusammenhalt mit einer neuen Agenda zu stärken: Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein. Dieser „Green Deal“, so Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, sei eine Vision, die mit dem Mondlandeprogramm der USA vergleichbar sei.

Dafür soll bis 2030 eine Billion Euro an Investitionen getätigt werden. Ein Teil davon soll als Entschädigung für die Einstellung von Kohlekraftwerken in Deutschland, Polen und Tschechien dienen. „Wir haben das Ziel, 100 Milliarden Euro an Investitionen für die am stärksten gefährdeten Sektoren und Regionen zu mobilisieren“, so von der Leyen.

Finanziert werden soll dies nicht allein mit dem EU-Budget, sondern auch mit dem Geld privater Investoren. Eine Voraussetzung dafür hat die EU mit der Finanzmarktdirektive „Mifid II“ und der Versicherungsvermittlerdirektive „IDD“ Mitte 2019 geschaffen. Danach müssen Finanzberater ihre Kunden fragen, ob sie eine nachhaltige Anlage wünschen – und passende Produkte offerieren. „Problematisch dabei: Was die ESG-Kriterien Environmental, Social und Governance bedeuten und wie ethische, ökologische und soziale Kriterien Eingang in einen Investmentprozess finden können, ist noch nicht klar definiert“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW.

Frankreich setzt sich durch

Ende 2019 einigten sich Frankreich und Deutschland auf die „Taxonomie“, also die Klassifizierung nachhaltiger Anlagen. Werden Finanzprodukte angeboten, die der Taxonomie nicht entsprechen, müssen dies die Anbieter angeben. Nach der EU-Klassifizierung gelten fossile Brennstoffe wie Kohle nicht als nachhaltig. Investments in Gas und Kernenergie sind dagegen nicht ausgeschlossen. Begründung: Nachhaltig sei, was dem Klimaziel dient, und dies sei bei Atomstrom der Fall. Frankreich als EU-Staat mit dem höchsten Atomstromanteil von 74 Prozent konnte sich durchsetzen. Trotz der Einigung bei den klimaneutralen Kriterien steht die Klassifizierung noch nicht völlig fest. „Eine klare Richtlinie oder ein allgemein gültiger Kriterienkatalog liegt bisher nicht vor“, so Wirth.

Der EU-Aktionsplan

Im Mai 2018 legte die EU-Kommission die Kernpunkte für den Aktionsplan nachhaltiges Finanzwesen fest. Die wichtigsten Inhalte für die Finanzbranche und der aktuelle Stand der Umsetzung.

Taxonomie Ein für die EU einheitliches Klassifikationssystem legt fest, welche wirtschaftliche Tätigkeit als ökologisch nachhaltig zu betrachten sind. Ende 2019 einigten sich Deutschland und Frankreich darauf, dass Kohle ausgeschlossen ist, während die Infrastruktur von Gas und Atomstrom – je nach Interpretation – in der Taxonomie beinhaltet ist. Die Klassifizierung hat beispielsweise Folgen für die Ausgabe von grünen Anleihen (Green Bonds). In der Taxonomie unberücksichtigt sind soziale Faktoren und Governance-Kriterien. Bis Ende 2021 will die EU die Klassifizierung vereinbaren und bis Ende 2022 umsetzen.

Offenlegungspflichten Finanzmarktteilnehmer müssen über Nachhaltigkeitsrisiken berichten sowie darüber informieren, wann ökologische oder soziale Merkmale ihrer Finanzprodukte erfüllt sind. Die Verordnung trat Ende 2019 in Kraft und gilt ab dem 10. März 2021.

Anlageberatung Anlageberater sollen künftig explizit die Nachhaltigkeitswünsche ihrer Kunden ermitteln. Obwohl diese Vorgabe bereits definiert wurde, soll sie von der Kommission erst angenommen werden, wenn auch der Begriff für nachhaltige Investitionen in der Offenlegungsverordnung final verabschiedet wird. Dies wird voraussichtlich nicht vor Ende 2020 sein.

Mit der EU-Definition können Nachhaltigkeitspuristen kaum zufrieden sein. Dennoch sehen auf grüne Geldanlagen spezialisierte Berater die Vereinheitlichung positiv: „Dies könnte auch Privatanleger vermehrt zu Investitionen in diese Geldanlagen veranlassen“, erwartet Carmen Junker, Geschäftsführerin der Grünes Geld GmbH in Aschaffenburg.

Laut Marktbericht 2019 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) verzeichneten nachhaltige Anlagen in Deutschland 2018 einen Anstieg von 41 Milliarden Euro um 45 Prozent auf knapp 134 Milliarden Euro. Institutionelle Investoren wie Pensionsfonds machen mit 121 Milliarden Euro den Löwenanteil aus. Während das Volumen in nachhaltigen Investments seit 2012 bei institutionellen Anlegern im Schnitt um 35 Prozent pro Jahr wächst, sind es bei Privatanlegern nur acht Prozent. Durch die verpflichtende Abfrage besteht laut FNG größeres Potenzial für eine erhöhte private Nachfrage. „In der Anlageberatung ist es wichtig, einen anspruchsvollen Mindeststandard für ein nachhaltiges Anlageprodukt zu setzen, um die Glaubwürdigkeit und Qualität solcher Produkte gegenüber den Kunden zu sichern“, so Angela McClellan, Geschäftsführerin von FNG.

Vertrauen in Umweltbank

Nicht alle Anbieter verfügen über das Vertrauen, dass sie die Gelder auch wirklich nachhaltig einsetzen. Laut einer Umfrage des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der Universität Kassel gelten die Umweltbank und die Ethikbank als am glaubwürdigsten, gefolgt von Volksbanken und Sparkassen, während die Commerzbank und die Deutsche Bank bei der Umfrage deutlich schlechter abschnitten. Dies liegt aber vor allem daran, dass die Institute auf Platz eins und zwei die Worte „Umwelt“ und „Ethik“ im Namen tragen und dass der Kunde seine Volksbank oder Sparkasse kennt und ihr vertraut.

Doch dieser Vertrauensvorschuss hält einer Überprüfung nicht immer stand. „Unsere Untersuchung zeigt leider, dass Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken hier teilweise noch einen großen Nachholbedarf haben. Viele private Anleger fühlen sich zu schlecht bezüglich nachhaltiger Fonds informiert“, erklärt Christian Klein, Professor für Unternehmensfinanzierung an der Universität Kassel und Nachhaltigkeitskoryphäe.

Bei vielen Finanzdienstleistern herrsche noch immer die Auffassung, dass nachhaltige Investments weniger rentabel sind. „Dabei zeigt unsere Metastudie, dass nachhaltige Investitionen im Vergleich zu ihrem konventionellen Gegenpart eine signifikant bessere oder zumindest gleiche Performance aufweisen“, so Klein. Allerdings gebe es bei den nachhaltigen Investments einen Mangel an den von deutschen Anlegern so erwünschten sicheren Anlagen. „Hier könnten beispielsweise Pfandbriefe, die mit nachhaltig zertifizierten Gebäuden besichert sind, eine Abhilfe schaffen“, schlägt Klein vor.

Wichtige Aspekte der nachhaltigen Anlagen sind vonseiten der EU noch offen. Sicher sei, dass sich die Finanzbranche damit künftig intensiv beschäftigen müsse, betont Wirth: „Uns ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Es ist aber auch extrem komplex und vielschichtig, weshalb unsere Position dazu noch nicht feststeht.“

