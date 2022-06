Finanzierung Das Comeback des Bausparvertrags

Das aktuelle Zinsumfeld spielt den Anbietern in die Karten. Doch welche Angebote sind für Sparer tatsächlich attraktiv?

Die Zinsen steigen, die Finanzierung über einen Bausparvertrag wird teurer. (Foto: Huf Haus) Neues Eigenheim

Köln Hohe Preise, steigende Zinsen – und längst ist kein Ende des Aufwärtstrends in Sicht. Gerade am Immobilienmarkt führt das zu viel Frust: Eigentum bleibt teuer, in guten Lagen wird es derzeit sogar zunehmend teurer.

Wo vor einigen Monaten noch eine günstige Finanzierung die Laune stabil halten konnte, ist mit dem Anstieg der Zinsen auch diese Möglichkeit weggefallen. Bei all den schlechten Nachrichten gibt es aber auch ein Comeback, das nicht mehr viele Experten für möglich gehalten hätten.

„Jahrelang war der Bausparer in der Mottenkiste verschwunden, aber jetzt ist er als Instrument zur Zinssicherung wieder sehr interessant – nicht nur für Immobilienkäufer, sondern auch für Besitzer, bei denen eine Anschlussfinanzierung oder Modernisierung ansteht“, beschreibt Dennis Bettenbrock, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein Düsseldorf, die Entwicklung auf dem Markt.

