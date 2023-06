Paypal Rechner Der Paypal-Gebührenrechner berechnet anfallende Kosten

Beim Kauf und Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen über PayPal fallen Gebühren an. Diese können variieren. Unser PayPal-Gebührenrechner gibt Auskunft.

PayPal ist der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst in Deutschland. Das geht aus einer Umfrage hervor – durchgeführt von Statista. Demnach bezahlten neun von zehn Befragten in den vergangenen 12 Monaten online mittels PayPal. Weit abgeschlagen auf Platz zwei im Ranking landet das schwedische Unternehmen Klarna, etwa die Hälfte der Befragten hat dessen Onlinedienst zuletzt genutzt.

Während bei PayPal Freunde und Bekannte untereinander kostenfrei Schulden begleichen oder Zahlungen tätigen können, zahlen Kunden beim Kauf oder Verkauf von Waren und Dienstleistungen Gebühren. Mit dem PayPal-Gebührenrechner vom Handelsblatt ermitteln Sie schnell und einfach, welche Gebühren in Ihrem Fall anfallen.

Welche PayPal-Gebühren fallen für Privatkunden an?

Privatkunden können mit PayPal gebührenfrei spenden, für einen Einkauf bezahlen und Freunden oder Bekannten Geld senden – also persönliche Transaktionen tätigen. Lediglich im Zuge einer Währungsumrechnung sowie beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen wird eine Gebühr vom Zahlungsdienstleister berechnet.

Welche PayPal-Gebühren fallen für geschäftliche Transaktionen an?

Geschäftliche Transaktionen liegen vor, wenn Kunden Waren oder Dienstleistungen mittels PayPal kaufen oder verkaufen. Werden Zahlungen über QR-Codes erhalten oder wird „Geld angefordert“, gilt das ebenfalls als geschäftliche Transaktion. Dabei können Gebühren sowohl für Käufer als auch für Verkäufer bei der Nutzung des Bezahldienstes entstehen. In den meisten Fällen trägt diese jedoch der Verkäufer. Ein Überblick:

Standardgebühr beim Empfang von Inlandstransaktionen:

Art der Transaktion Gebühr Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten mit erweiterten Funktionen 2,99 Prozent + Festgebühr Alternative Zahlungsmethode (Empfangen von Inlandstranskationen) 2,99 Prozent +Festgebühr Zahlung eines Nutzers ohne PayPal-Konto 2,99 Prozent + Festgebühr PayPal Checkout 2,99 Prozent + Festgebühr QR-Code-Transaktionen 0,90 Prozent Rechnungskauf mit Ratepay 2,99 Prozent + Festgebühr Geld für Waren und Dienstleistungen senden/empfangen 2,49 Prozent + Festgebühr Alle anderen geschäftlichen Transaktionen 2,99 Prozent + Festgebühr



Quelle: paypal.com, Stand: 1. Januar 2023

Prozentuale Zusatzgebühr für internationale geschäftliche Transaktionen:

Markt/Gebiet des Absenders Gebühr EWR +0 Prozent Großbritannien +1,29 Prozent Alle anderen Märkte +1,99 Prozent

Prozentuale Zusatzgebühr für internationale Transaktionen vom Typ „Geld für Waren und Dienstleistungen senden/empfangen“:

Markt/Gebiet des Absenders Gebühr EWR +0 Prozent Großbritannien +1,29 Prozent USA und Kanada +1,99 Prozent Alle anderen Märkte +2,99 Prozent

Hinweis: Nach Angaben des Unternehmens verzichtet PayPal gegenwärtig auf eigene Gebühren für Kunden, die Geld an ukrainische PayPal-Konten senden. Das soll Betroffenen den Zugang zu kritischen Geldern ermöglichen.

Wie hoch ist die Festgebühr bei PayPal?

PayPal erhebt auf einige Transaktionen eine Festgebühr. Ihre Höhe orientiert sich an der jeweiligen Währung. Die folgenden Festgebühren gelten bei geschäftlichen Transaktionen (auf Basis der empfangenen Währung):

Währung Gebühr Australische Dollar 0,30 AUD Brasilianische Real 0,60 BRL Kanadische Dollar 0,30 CAD Tschechische Kronen 10 CZK Dänische Kronen 2,60 DKK Euro 0,35 EUR Hongkong-Dollar 2,35 HKD Ungarische Forint 90 HUF Israelische Schekel 1,20 ILS Japanische Yen 40 JPY Malaysische Ringgit 2 MYR Mexikanische Pesos 4 MXN Neue Taiwan-Dollar 10 TWD Neuseeland-Dollar 0,45 NZD Norwegische Kronen 2,80 NOK Philippinische Pesos 15 PHP Polnische Zloty 1,35 PLN Russische Rubel 10 RUB Singapur-Dollar 0,50 SGD Schwedische Kronen 3,25 SEK Schweizer Franken 0,55 CHF Thailändische Baht 11 THB Britische Pfund 0,20 GBP US-Dollar 0,30 USD

Quelle: paypal.com, Stand: 1. Januar 2023

Folgende Festgebühren gelten für Transaktionen mit PayPal-Diensten für Online-Kartenzahlungen, Rechnungskauf mit Ratepay, PayPal Checkout und alle anderen geschäftlichen Transaktionen (basierend auf der empfangenen Währung):

Währung Gebühr Australische Dollar 0,59 AUD Brasilianische Real 2,49 BRL Kanadische Dollar 0,59 CAD Tschechische Kronen 9 CZK Dänische Kronen 2,89 DKK Euro 0,39 EUR Hongkong-Dollar 3,49 HKD Ungarische Forint 139 HUF Israelische Schekel 1,39 ILS Japanische Yen 49 JPY Malaysische Ringgit 1,79 MYR Mexikanische Pesos 9 MXN Neue Taiwan-Dollar 9 TWD Neuseeland-Dollar 0,59 NZD Norwegische Kronen 3,89 NOK Philippinische Peso 19 PHP Polnische Zloty 1,79 PLN Russische Rubel 29 RUB Singapur-Dollar 0,59 SGD Schwedische Kronen 3,99 SEK Schweizer Franken 0,39 CHF Thailändische Baht 14 THB Britische Pfund 0,29 GBP US-Dollar 0,49 USD

Quelle: paypal.com, Stand: 1. Januar 2023

