Promillerechner So können Sie die Alkoholkonzentration im Blut online berechnen

Wie hoch ist die Alkoholkonzentration im Blut nach einem, zwei oder drei Bier? Das können Sie mit unserem Promillerechner herausfinden.

Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) warnt vor Selbstüberschätzung. (Foto: dpa) Alkohol ist ein Risiko für Verkehrssicherheit

Düsseldorf Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) warnt: Bereits der Konsum geringer Alkoholmengen reiche aus, um die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit sowie die Wahrnehmung und Urteilskraft im Verkehr maßgeblich zu beeinträchtigen. Demnach gefährden Autofahrer, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen, sich und andere Verkehrsteilnehmer. Doch ab welchem Promillewert gilt man als fahruntüchtig? Wie lässt sich der Alkoholgehalt in Promille umrechnen? Ein Überblick.

Blutalkoholkonzentration (BAK) online berechnen Widmark-Formel

Der Promillerechner kann keine Fahrtüchtigkeit feststellen. Nutzen Sie den Rechner nicht, um zu entscheiden, ob Sie sich hinter das Steuer eines Fahrzeugs setzen und dies führen dürfen! Die Ergebnisse sind lediglich ungefähre Werte. Zur exakten Berechnung der Blutalkoholkonzentration sind verschiedene Faktoren, unter anderem individuelle körperliche Merkmale, Krankheiten, Medikamente und die zeitliche Verteilung der Alkoholaufnahme, zu berücksichtigen.

Ich habe den Hinweis zur Kenntnis genommen und nutze den Promillerechner nicht, um zu entscheiden, ob ich ein Fahrzeug führen darf. Bestätigen Alkoholmenge in Milliliter (ml) Alkoholgehalt in Volumenprozent (Vol.-%) Körpergewicht in Kilogramm (kg) Frau Mann Ergebnis:

Mit wie viel Promille darf ich Auto fahren?

Für Autofahrer gilt in Deutschland die 0,5-Promillegrenze. Bis zu dieser Grenze ist das Autofahren grundsätzlich straffrei. Fahrer unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit dürfen jedoch überhaupt keinen Alkohol vor der Fahrt konsumieren.

Doch auch unter der 0,5-Promillegrenze kann das Autofahren schnell riskant und teuer werden. Begehen Sie alkoholisiert einen Verkehrsverstoß, gefährden andere Verkehrsteilnehmer oder kommt es zu einem Unfall, dann reicht bereits eine Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille aus, um mit Punkten, Führerscheinentzug oder einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen zu müssen.

Gefahr von Restalkohol: Darum sollten Sie stets den Promillewert berechnen

Neben den physischen Auswirkungen von Alkohol auf den Menschen wie Einschränkungen des Sehvermögens, verzögerte Hell-Dunkel-Wahrnehmung oder verminderte Aufmerksamkeit, hat Alkohol auch psychische Auswirkungen. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) warnt in dem Zusammenhang vor Selbstüberschätzung. Mit Alkohol im Blut sinke die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung. Häufig merken die Betroffenen nicht, dass die eigene Reaktions- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Das gilt auch für den Morgen nach dem Konsum, an dem sich noch Restalkohol im Blut befinden kann. Deshalb ist es sinnvoll, je nach Menge und Art des konsumierten Alkohols, den ungefähren aktuellen Promillewert zu berechnen.

Um unnötige Personen-, Blech- und finanzielle Schäden zu vermeiden, sollten Sie Ihr Auto nach allgemeiner Empfehlung grundsätzlich nicht alkoholisiert fahren. Selbiges gilt für das Fahrrad.

Zahlt die Versicherung beim Unfall unter Alkoholeinfluss?

Verursachen Sie alkoholisiert einen Autounfall, zahlt die Kfz-Haftpflichtversicherung den Schaden des Unfallgegners. Die Versicherung könne sich aber bis zu 5.000 Euro vom Versicherungsnehmer zurückholen – also Regress nehmen –, schreibt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Bei Vollkaskoversicherungen zahle die Versicherung für den Schaden am eigenen Auto nur teilweise oder bei absoluter Fahruntüchtigkeit meist gar nicht.

>> Lesen Sie passend dazu:

So berechnen Sie den Alkoholgehalt in Gramm

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt einige wissenswerte Informationen zum Thema Alkohol bereit. Unter anderem auch, wie der Alkoholgehalt eines Getränks in Gramm ermittelt werden kann.

Sie können den Alkoholgehalt eines Getränks aber unkompliziert selbst berechnen. Dafür benötigen Sie Informationen über die Menge des Getränks in Milliliter, den Alkoholgehalt in Volumenprozent und das spezifische Gewicht von Alkohol in Gramm pro Milliliter.

Die Menge Alkohol entnehmen Sie entweder dem Eichstrich auf dem Bierglas oder fragen den Kellner oder die Kellnerin, welche Größe Sie geordert haben. Den Alkoholgehalt können Sie auf der Flasche ablesen oder müssen ihn erfragen. Das spezifische Gewicht von Alkohol beträgt 0,8 Gramm pro Milliliter.

Nun müssen Sie die Angaben nur noch in die folgende Formel einsetzen:

Menge * (Alkoholgehalt / 100) * 0,8 = Alkoholgehalt in Gramm

Beispiele:

Ein 40-Milliliter-Glas Schnaps mit 38 Volumenprozent Alkoholgehalt: 40 * (38 / 100) * 0,8 = 12,16 Gramm Alkohol

Ein 100-Milliliter-Glas Sekt mit 12 Volumenprozent Alkoholgehalt: 100 * (12 / 100) * 0,8 = 9,6 Gramm Alkohol

Ein 125-Milliliter-Glas Wein mit 12 Volumenprozent Alkoholgehalt: 125 * (12 / 100) * 0,8 = 12 Gramm Alkohol

Eine 0,33-Liter-Flasche Bier mit fünf Volumenprozent Alkoholgehalt: 330 * (5 / 100) * 0,8 = 13,2 Gramm Alkohol

Eine 0,5-Liter-Flasche Bier mit fünf Volumenprozent Alkoholgehalt: 500 * (5 / 100) * 0,8 = 20 Gramm Alkohol

So berechnen Sie die Blutalkoholkonzentration

Zur Berechnung der Blutalkoholkonzentration (BAK) gibt es nicht nur eine Formel. Für den alltäglichen Gebrauch sei die Widmark-Formel laut Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung jedoch ausreichend.

Die Blutalkoholkonzentration wird in Promille (‰) angegeben. Der Wert zeigt an, wie viel Gramm Reinalkohol pro Kilogramm Blut enthalten ist. Wenn ein Mensch ein Promille hat, bedeutet es, dass pro Kilogramm Blut ein Gramm reiner Alkohol enthalten ist.

Um die BAK mithilfe der Widmark-Formel berechnen zu können, benötigen Sie die folgenden Informationen:

Getrunkene Menge Alkohol

Körpergewicht

Anteil Körperflüssigkeit

Die getrunkene Menge Alkohol wird in Gramm angegeben. Das Körpergewicht wird in Kilogramm angegeben. Der Anteil Körperflüssigkeit ist bei Frauen und Männern unterschiedlich hoch. Bei Frauen liegt der Anteil bei etwa 55 Prozent – bei Männern sind es etwa 68 Prozent. Zur Berechnung der BAK bei einer Frau setzen Sie den Wert 0,55 und bei Männern 0,68 in die Formel ein.

Konsumierter Alkohol / (Körpergewicht * Anteil Körperflüssigkeit) = Blutalkoholkonzentration

Beispiel:

Eine Frau trinkt zwei 0,5-Liter-Flaschen Bier und wiegt 73 Kilogramm. Das Bier hat einen Alkoholgehalt von fünf Volumenprozent. Nachdem Sie die Menge Alkohol in Gramm berechnet haben (insgesamt 40 Gramm), können Sie die restlichen Angaben in die Widmark-Formel einsetzen:

40 / (73 * 0,55) = 1 Promille

Als Mann würde die Blutalkoholkonzentration bei gleicher Menge Alkohol und gleichem Körpergewicht etwa bei 0,8 Promille liegen (40 / (73 * 0,68) = 1).

Wie viel Promille hat ein halber Liter Bier?

Die BZgA gibt an, dass die Blutalkoholkonzentration nach nur einem halben Liter Bier bereits bei 0,4 Promille liegen kann. Doch Vorsicht: Die Blutalkoholkonzentration kann auch höher oder darunter liegen. Medikamente, Krankheiten, Trinkgeschwindigkeit, Alter, Gewicht und andere Faktoren können die Aufnahme und den Abbau von Alkohol im Körper beeinflussen.

So kann ein maximaler Promillewert von 0,53 bei einer 1,65 Meter großen Frau mit einem Körpergewicht von 68 Kilogramm nach 0,5 Liter Bier erreicht werden.

Wie viel Alkohol baut man pro Stunde ab?

Für den Abbau des Alkohols im Blut ist hauptsächlich die Leber zuständig. Nach Angaben des TÜV Süd betrage die Abbaurate pro Stunde, unabhängig von der konsumierten Menge Alkohol, ungefähr 0,1 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht. Also etwa 0,13 Promille.

Menge Alkohol / (0,1 * Körpergewicht) = Stunden bis zur Nüchternheit

Die Menge Alkohol wird in Gramm und das Körpergewicht in Kilogramm angegeben. Hierbei handelt es sich um eine Faustformel.

Ein Beispiel der vereinfachten Rechnung könnte wie folgt aussehen:

Ein Mensch mit einem Körpergewicht von 80 Kilogramm trinkt vier 0,33-Liter-Flaschen Bier. Das entspricht rund 53 Gramm Reinalkohol und einem maximalen Promillewert von eins.

Pro Kilogramm Körpergewicht werden laut Faustformel 0,1 Gramm Alkohol abgebaut. In diesem Fall bedeutet das, es werden pro Stunde acht Gramm abgebaut. Nun kann die konsumierte Menge Alkohol (53 Gramm) durch die gewichtabhängige Variable dividiert werden. Als Ergebnis erhält man die Stunden, die benötigt werden, um die zuvor konsumierte Alkoholmenge abzubauen (53/8 = 6,62).

Eine Reinalkoholmenge von 53 Gramm wird in diesem Fall nach rund sieben Stunden abgebaut sein. Auch bei dieser Rechnung werden viele Faktoren nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel die Trinkgeschwindigkeit. Die Leber beginnt wenige Minuten nach dem ersten Schluck mit dem Alkoholabbau.

Wie viel sind drei Bier in Promille?

Ein Bier hat in Deutschland meist rund fünf Volumenprozent Alkohol. Bei einer Getränkegröße von 0,33 Liter sind das insgesamt 40 Gramm, bei 0,5 Liter Bier etwa 60 Gramm Alkohol. Für die Aufnahme und den Abbau von Alkohol im Körper spielen einige Faktoren eine Rolle. Unter anderem sind das Alter, Körpergewicht, Geschlecht, aber auch die Trinkgeschwindigkeit, der Mageninhalt, Krankheiten und Medikamente entscheidend. Deshalb sind pauschale oder allgemeine Aussagen zum Blutalkohol im Körper nicht ohne Weiteres machbar.

Mehr: Kfz-Abmeldung: So melden Sie Ihr Auto ab.