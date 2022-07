Geld anlegen Horrorzeit für Anleger: Was seit Jahresbeginn aus 100.000 Euro wurde

Seit Januar haben Investoren in vielen Anlageklassen so viel Geld verloren wie selten. Ein Überblick über die Tops und Flops und die Aussichten für die wichtigsten Märkte.

Selten so schlechte Monate erlebt. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Frankfurter Börsensaal

Frankfurt „Risk off“ – raus aus dem Risiko. Das ist in diesem Jahr bislang das Motto an den Finanzmärkten. Nicht nur die Kurse von Aktien, sondern auch die von Anleihen und Kryptowährungen stürzten so deutlich ab wie lange nicht. Lediglich Rohstoffe bescherten Anlegerinnen und Anlegern gute Gewinne.

Hauptgrund für die desaströse Entwicklung der anderen Anlageklassen ist der Schwenk der Notenbanken. Jahrelang haben die Zentralbanken die Märkte mit Geld geflutet. Jetzt beginnen sie, die Zinsen zu erhöhen. Die Währungshüter reagieren damit auf die massiv gestiegene Inflation.

Die Inflationsraten sind zwar schon im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Zudem sind Lieferengpässe und Corona seit 2020 Themen, die auch die Börsen belasten. Dennoch wurde im vergangenen Jahr und unter dem Strich auch 2020 der Mut zum Risiko an den Märkten mit steigenden Kursen belohnt.

Geld anlagen: Inflationsrate, Ukraine-Krieg, Gasversorgung schüren Angst vor Rezession

