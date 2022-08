Geldanlage Krieg, Inflation, Wachstumseinbruch – So retten Sie jetzt Ihr Geld

Die Weltkonjunktur trübt sich rapide ein – wir erleben mit Krieg und Inflation eine Krise neuen Typs. Das gilt es beim Investieren zu berücksichtigen. Die besten Strategien für unsichere Zeiten.

Dividenden sollten nicht aus der Unternehmenssubstanz schöpfen. (Illustration: Stephan Schmitz) Geldanlage mit Ausschüttungen

Düsseldorf Die Weltkonjunktur trübt sich rapide ein. Ifo-Chef Clemens Fuest zeigt sich im Interview äußerst besorgt angesichts der wirtschaftlichen Lage und appelliert an die Notenbanken, die Inflation entschieden zu bekämpfen. Doch wie bringen Anlegerinnen und Anleger ihr Geld in Sicherheit? Wir zeigen drei Strategien:

Wenn die Woche so schon losgeht ... „EU korrigiert Prognose für Wirtschaftswachstum drastisch nach unten“, stand am Montag ganz oben auf der Website des Handelsblatts, „die Vorhersage für die Inflation hat sich fast verdoppelt.“ Direkt darunter: „Covid-Restriktionen treffen Chinas Wirtschaft stärker als erwartet – Einzelhandelsumsatz bricht ein“. Rechts daneben war zu lesen: „Ukrainekrieg – Baerbock: EU-Einigung auf Öl-Embargo in den nächsten Tagen“. Und noch weiter rechts: „Dax fällt nach schwachen Konjunkturprognosen zurück.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen