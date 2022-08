Geldanlage Profitabel und wachstumsstark: Diese zehn Aktien sind besonders krisenresistent

Es gibt Unternehmen, die für schwierige Zeiten besser gewappnet sind als die meisten anderen. Das Handelsblatt hat nach solchen Aktien gesucht – und stellt zehn aussichtsreiche Titel vor.

Bei welchen Titeln können Sie sich entspannt zurücklehnen? Aktien

Im besten Fall verunsichert, im schlimmsten Fall verzweifelt – so stellt sich die Stimmung unter Anlegern dar: Wegen hoher Inflationsraten und einer drohenden Rezession herrscht schlechte Stimmung bei den Börsianern. Damit Anlegerinnen und Anleger auch in unsicheren Zeiten einen realen Wertzuwachs erreichen, benötigen sie nach Ansicht des Vermögensverwalters Flossbach von Storch einen langfristigen Anlagehorizont und gute Nerven, um nicht vorzeitig auszusteigen, wenn es einmal ruppiger zugeht an der Börse.

„Das fällt Anlegern leichter, wenn sie in Aktien zukunftsträchtiger Unternehmen investiert haben, von deren Qualität sie überzeugt sind“, haben die Flossbach-Experten analysiert. Dabei gehe es um „Allwetterunternehmen, die über hervorragende Produkte, eine starke Wettbewerbsposition und hohe Profitabilität verfügen“.

Das Handelsblatt hat nach solchen Aktien gesucht – und stellt zehn aussichtsreiche Titel vor. Es geht nicht um abgestürzte Aktien, die künftig wieder durchstarten, sondern um große Konzerne, die mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als viele andere durch die Krise kommen.

