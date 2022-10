+++ EZB-Liveblog +++ Jetzt live: EZB-Präsidentin Lagarde erklärt die Beschlüsse der Notenbank

Das angepasste Zinsumfeld mache Änderungen der Bedingungen des TLTRO-Programms notwendig, sagt Lagarde. Die Zinsen für diese langfristigen Kredite an Banken werden ab dem 23. November 2022 angepasst und den Banken zusätzliche Möglichkeiten zur Rückzahlungen eingeräumt. Weitere Details dazu will die Notenbank am Nachmittag bekanntgeben.