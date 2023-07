+++ EZB-Liveblog +++ So erklärt EZB-Präsidentin Lagarde die neunte Zins-Anhebung in Folge

Die erste Frage bezieht sich direkt auf eine mögliche Erhöhung im September. Eine Journalistin fragt, ob die fehlende Guidance für die nächste Sitzung bedeute, dass sich die EZB alle Optionen offenhalte. Lagarde geht in ihrer Antwort ausführlich darauf ein, dass die Notenbank einen langen Prozess hinter sich habe. Sie verweist auf die Erklärung, in der im Zinsausblick ein anderes Wort verwendet wurde.

Bislang hieß es: "The Governing Council’s future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to the 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary". Das Wort "brought" wurde nun durch "set" ersetzt. Das sei nicht zufällig geschehen, sagte Lagarde. Es drücke vielmehr aus, dass die EZB datenabhängig handeln werde. Es hänge ausschließlich von den kommenden Daten ab, was in den kommenden Sitzungen geschehe.