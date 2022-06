+++ EZB-Newsblog +++ EZB-Chefin Lagarde: „Nicht nur ein Schritt, sondern der Beginn einer Reise“

Unter dem Strich geht die EZB-Entscheidung heute weiter als erwartet. Das Ende der Anleihezukäufe und die Zinserhöhung im Juli hatten die meisten Experten so prognostiziert. Etwas überraschend ist, dass die Notenbank für September eine stärkere Zinserhöhung in Aussicht stellt. Dabei kehrt sie die Beweislast um: Wenn ihre Inflationsprognosen im September so bleiben wie bisher oder noch höher ausfallen, gibt es eine stärkere Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt oder sogar 0,75 Prozentpunkte. Nur wenn die Inflationsprognosen geringer ausfallen, kommt es anders.