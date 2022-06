+++ EZB-Newsblog +++ Jetzt live: Präsidentin Lagarde erklärt die Beschlüsse der EZB

Christine Lagardes Amtsvorgänger Mario Draghi schickt Grüße an seine früheren Kollegen. In Paris erklärt der italienische Ministerpräsident, dass die steigende Inflation in der EU „nicht unbedingt ein Zeichen der Überhitzung, sondern vor allem das Ergebnis einer Reihe von Angebotsschocks” sei.

Der ehemalige EZB-Chef verweist auch darauf, dass die Arbeitslosenquote bei knapp unter sieben Prozent liege und der Konsum niedriger sei als vor der Pandemie. „Dies alles sind Zeichen, dass es in der Volkswirtschaft noch immer freie Kapazitäten gibt.“