+++ EZB-Newsblog +++ Jetzt live: So erklärt Christine Lagarde die historischen Beschlüsse der EZB

Die heutigen Beschlüsse haben eine historische Dimension. Die Notenbank hat erstmals seit 2011 die Zinsen angehoben. Das makroökonomische Umfeld jedoch ist mehr als herausfordernd. Einerseits ist die Inflation im Euro-Raum mit zuletzt 8,6 Prozent auf Rekordniveau und weit über dem gewünschten Level. Auf der anderen Seite wachsen angesichts der Gaskrise die Sorgen vor einer drohenden Rezession. Außerdem sind die Renditen für Anleihen hochverschuldete Staaten wie Italien zuletzt deutlich angestiegen – das erhöht in einer ohnehin schwierigen Situation die Finanzierungskosten. Die EZB befindet sich also in einem Dilemma.