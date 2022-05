Andrew Bailey Britischer Notenbanker erzürnt Johnsons Tories

London Im Dezember vergangenen Jahres erhöhte die Bank of England (BoE) die Leitzinsen in Großbritannien und war damit eine der ersten großen Notenbanken, die eine Zinswende einleiteten. Drei weitere Zinsschritte folgten seitdem.

Gemessen an der weiter steigenden Inflation hat das wenig geholfen: Ökonomen erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise im April auf neun Prozent, nach sieben Prozent im März. Die „Old Lady“, wie die BoE seit Ende des 18. Jahrhunderts auch genannt wird, rechnet damit, dass die Inflationsrate im Laufe des Jahres in zweistellige Sphären klettern könnte.

Kein Wunder also, dass die regierenden Tories von Premierminister Boris Johnson nach einem Sündenbock suchen – und dabei schnell fündig geworden sind: BoE-Gouverneur Andrew Bailey und seine Kollegen bieten reichlich Angriffsfläche. Haben die britischen Notenbanker wie ihre Kollegen bei der EZB und der amerikanischen Fed doch zu lange geglaubt, der Preisschub gehe vorüber.

Die Anhörung des britischen Notenbank-Chefs am Montagnachmittag vor dem Finanzausschuss des Unterhauses glich denn auch mehr einem Tribunal.

Die Abgeordneten machten dabei ihrem Unmut über die explosionsartig steigenden Lebenshaltungskosten in Großbritannien Luft. „Hätte der Preisschub vermieden werden können, wenn die Notenbank etwas klüger agiert hätte?“, fragte der konservative Ausschussvorsitzende Mel Stride‧.

Historischer Schock für die Einkommen

Der Inflationsschub hat vor allem die Preise für Energie und wichtige Lebensmittel in sozial unverträgliche Höhen getrieben. Für mehr als 20 Millionen britische Haushalte haben sich die Energiekosten im April um rund 50 Prozent erhöht.

Ein ähnlicher Schub droht im Herbst, wenn der Preisdeckel erneut der Marktlage angepasst werden muss. Selbst Bailey spricht von einem „historischen Schock für die Realeinkommen“.

Bei der Anhörung machte er jedoch vor allem globale Faktoren wie die Pandemie und den Krieg in der Ukraine für die höchste Inflation seit 40 Jahren verantwortlich. „80 Prozent der Inflation oberhalb unserer Zielmarke gehen auf das Konto globaler Preise“, sagte Bailey. Er räumte aber ein, dass man zum Beispiel die zögerliche Erholung auf dem Arbeitsmarkt unterschätzt habe.

Ähnlich hatte sich der BoE-Chef bereits in seinem Schreiben an Finanzminister Rishi Sunak geäußert. Seit ihrer Unabhängigkeit vor 25 Jahren muss die Bank of England in einem Brief an den Schatzkanzler erklären, warum die Verbraucherpreise mehr als einen Prozentpunkt vom Inflationsziel von zwei Prozent abweichen.

Inflation bedroht konservative Regierung

Für die konservative Regierung ist die Inflation zu einer politischen Bedrohung geworden. Das desaströse Ergebnis bei den Kommunalwahlen war eine erste Warnung. „Die BoE beharrte jenseits jeder rationalen Interpretation der Daten darauf, uns zu sagen, dass die Inflation vorübergehend sei und dann ihren Höhepunkt bei fünf Prozent erreichen würde“, polterte deshalb der ehemalige Handelsminister Liam Fox kurz vor der Anhörung am Montag.

Auch im Kabinett mehren sich die kritischen Stimmen. Sogar die Unabhängigkeit der Notenbank werde infrage gestellt, wollen britische Medien wissen. Johnson sprang deshalb der angeschlagenen „Old Lady“ zur Seite und ließ verbreiten, die Unabhängigkeit der BoE sei „sakrosankt“.

BoE-Kritiker Fox verlangt dennoch eine Untersuchung, warum die Notenbanker vor der Inflation versagt haben. Zuletzt schaffte es die BoE im Juli 2021, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen.

Die Kritik an Bailey und seinen Kollegen dürfte nicht abreißen, weil sie wohl nur um den Preis einer Rezession die Inflationsrate wieder auf den Zielwert drücken können. „Meiner Meinung nach muss der Nominalzins um mindestens 250 bis 300 (weitere) Basispunkte steigen“, sagte der ehemalige britische Notenbanker Adam Posen.

Der Ökonom und heutige Präsident des Peterson Institute for International Economics (PIIE) hält eine Rezession in Großbritannien für „wahrscheinlich notwendig“.

