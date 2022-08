Bank of England Historische Anhebung: Britische Notenbank erhöht Leitzinsen um 0,5 Basispunkte

Die Bank of England reagiert auf die hohe Inflation im Land mit dem größten Zinsschritt seit 25 Jahren. Die Zinsen liegen in Großbritannien nun deutlich höher als in Euro-Zone.

Die britische Notenbank hat die Zinsen zuletzt deutlich erhöht. (Foto: Reuters) Bank of England

London Angesichts der hohen Inflation treibt die britische Notenbank den Leitzins massiv nach oben. Sie hob ihn am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an – und damit so stark wie noch nie seit der 1997 erlangten Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) von der Politik. Die Währung des Vereinigten Königreichs fiel auf ein Tagestief von 1,2102 Dollar nach zuvor 1,2181 Dollar.

Die Finanzmärkte waren darauf eingestellt, dass die BoE dem Beispiel der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen würde. Diese hatte ihre Zinswende jüngst mit einen derart großen Schritt eingeleitet. Die Währungshüter in London haben zwar ihre geldpolitische Wende bereits im Dezember 2021 vollzogen, jedoch bislang immer nur Trippelschritte gemacht. Nun entschieden sie sich mit einer deutlichen Mehrheit von 8:1-Stimmen im geldpolitischen Ausschuss für eine kräftige Anhebung.

Sie standen nun unter Zugzwang. Angetrieben von explodierenden Energiekosten und Lieferkettenproblemen waren die Verbraucherpreise auf der Insel zuletzt um 9,4 Prozent in die Höhe geschnellt – ein 40-Jahreshoch. Der Inflationsschub im Vereinigten Königreich dürfte nach Ansicht von Experten länger anhalten als in vielen anderen Volkswirtschaften. Dabei spielt auch der Austritt des Landes aus der Europäischen Union eine Rolle, was sich unter anderem auf den Handel auswirkt. Mit höheren Zinsen soll verhindert werden, dass sich der Inflationsanstieg in der Wirtschaft festsetzt und sich somit Löhne und Preise immer weiter hochschaukeln. Wegen der anhaltend hohen Teuerung in den Vereinigten Staaten hat die US-Notenbank Fed den Leitzins zuletzt sogar zwei Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Vier Gründe, warum die Notenbanken so spät auf die Inflation reagiert haben.