Bank of Japan Japans Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest

Die japanische Notenbank will ihre Geldpolitik flexibler gestalten.

Tokio Die japanische Notenbank Bank of Japan (BoJ) hat trotz der anhaltenden Inflation den Leitzins beibehalten, gestaltet ihre Politik aber flexibler. Auch weiterhin werde eine Zielmarke von minus 0,1 Prozent bei den kurzfristigen Zinsen und null Prozent bei der Rendite für zehnjährige Staatsanleihen angestrebt, teilten die Währungshüter am Freitag nach ihrer zweitägigen Sitzung mit.

Allerdings passten sie die Linie ihrer Geldpolitik leicht an und erklärten nun, dass es sich um „Referenzwerte“ handele und nicht um „starre Grenzen“.

Die BOJ teilte mit, sie werde den Kauf 10-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) zu 1,0 Prozent im Rahmen von Festzinsgeschäften anstelle des vorherigen Zinssatzes von 0,5 Prozent anbieten. Damit signalisierte sie, dass sie nun einen Anstieg der 10-jährigen Rendite auf 1,0 Prozent tolerieren würde.

„Eine nachhaltige und stabile Erreichung des Inflationsziels von 2 Prozent, begleitet von Lohnerhöhungen, ist noch nicht in Sicht“, erklärte die BOJ. Sie fügte hinzu, sie müsse geduldig sein und ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten.

„Angesichts der extrem hohen Unsicherheit über die Wirtschafts- und Preisaussichten ist es angemessen, die Nachhaltigkeit der geldpolitischen Lockerung im aktuellen Rahmen zu verbessern, indem man die Zinskurvenkontrolle flexibler vornimmt und flexibel auf Auf- und Abwärtsrisiken reagiert“, argumentierte die Zentralbank.

FED und EZB hatten die Zinsen weiter erhöht

Mit der Änderung der Zinsobergrenze will die Notenbank nun sicherstellen, dass sie im Gegensatz zu anderen Zentralbanken ihre Geldpolitik vorerst fortsetzen kann. So hatte die Europäische Zentralbank am Vortag im Kampf gegen die Inflation den Leitzinserneut um 0,25 Prozentpunkte auf nun 4,25 Prozent angehoben. Die US-Notenbank hatte zuvor den Zinssatz um 0,25 Punkte auf5,25 bis 5,5 Prozent erhöht.

Die Begründung der BoJ selbst lautete: „Eine strikte Begrenzung der langfristigen Zinsen könnte das Funktionieren der Anleihemärkte beeinträchtigen und die Volatilität an anderen Finanzmärkten erhöhen.“ Esther Reichelt von der Commerzbank kritisierte den Schritt der Notenbank jedoch als „Maßnahmenchaos“. Es handele sich de facto um eine Ausweitung des Renditeziels. „Warum die BoJ das nicht einfach so genannt hat, ist mir ein Rätsel und passt auch nicht zu meinem Verständnis von den Vorteilen einer klaren und regelgebundenen Geldpolitik.“

Märkte reagieren verhalten

Die Reaktionen der Märkte könnten den Maßnahmen Recht geben, die bereits in der Nacht durch einen Bericht der Wirtschaftszeitung „Nikkei" publik wurde. Der Zinssatz für zehnjährige JGBs stieg bis 15 Uhr Ortszeit zunächst nur auf 0,55 Prozent und nicht noch höher. Auch der Aktienmarkt reagierte nicht übermäßig schockiert.

Der Leitindex der Börse, der Nikkei-225, schloss nach anfänglichen Verlusten von rund zwei Prozent mit 32.759 Yen nur 0,4 Prozent unter dem Wert des Vortags. Der Yen legte anfangs gegenüber Dollar und Euro zu, gab danach aber einen Teil seiner Kursgewinne ab.

Warum Japan an der Renditekurve und an Minuszinsen festhält

Sowohl die Kurswende als auch die Reaktionen kommen nicht völlig überraschend. Seit Monaten wird spekuliert, dass der neue Notenbankchef Kazuo Ueda die Geldpolitik Japans ändern wird. Viele globale Investoren hatten darauf gesetzt, dass Japan in diesem Jahr sogar den Leitzins anheben würde.

Zunächst überraschte Ueda mit einer Änderung der Strategie zur Steuerung der Zinskurve. Die BoJ war in der Vergangenheit, anders als viele andere Notenbanken weltweit, zu einer Politik der Zinskurvensteuerung übergegangen mit dem Ziel, die zehnjährigen japanischen Staatsanleihen auf null Prozent zu halten. Sie ließ dennoch Schwankungen von zunächst 0,25 Prozent nach oben und unten zu. Notenbankchef Ueda hatte sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch dazu geäußert.

Seit Monaten wird spekuliert, dass der neue Notenbankchef Kazuo Ueda die Geldpolitik Japans ändern wird. (Foto: Bloomberg) Japans Notenbankchef Kazuo Ueda

Diese Politik wurde jedoch durch die globale Zinswende erschwert. Denn die BoJ, die bereits fast 50 Prozent der Staatsanleihen hielt, musste noch mehr Anleihen kaufen, um die Zinsobergrenze zu verteidigen. Im Dezember 2022 gab sie erstmals dem globalen Trend steigender Zinsen nach.

Mit dem aktuellen Kurswechsel verstärkte die Notenbank die Erwartungen einiger Marktbeobachter, dass Japan noch länger als von vielen Anlegern erwartet an Negativzinsen festhalten könnte. So geht die Notenbank trotz des Preisschubs in Japan weiterhin davon aus, dass das Inflationsziel von zwei Prozent noch nicht stabil erreicht ist.

>> Lesen Sie hier: Japan startet ein neues geldpolitisches Experiment

Im Juni lag die Kerninflationsrate ohne verderbliche Lebensmittel noch bei 3,3 Prozent. Doch am Freitag senkte die Notenbank ihre Inflationsprognose für das Fiskaljahr 2024 auf 1,9 Prozent - und damit unter das Inflationsziel. Die Notenbank bleibt jedoch angesichts der weltwirtschaftlichen Lage in Habachtstellung. „Mit den extremen Unsicherheiten von Volkswirtschaften und Finanzmärkten daheim und im Ausland“ werde die BoJ geduldig mit ihrer geldpolitischen Lockerung fortfahren, während sie flink auf neue Entwicklungen reagiere.

