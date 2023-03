Bankenkrise Notenbanken wollen in gemeinsamer Aktion Dollar-Versorgung verbessern

Angesichts der Bankenturbulenzen greifen die großen Notenbanken ein. Die Bank of England, die Europäische Zentralbank (EZB), die US-Notenbank Fed, die Bank of Japan, die Schweizerische Nationalbank und die kanadische Zentralbank kündigten am Sonntag eine Aktion zur Stärkung der Liquiditätsversorgung via der bestehenden US-Dollar-Swapabkommen an.

Die Liquiditätsoffensive soll dazu dienen, die Stabilität des Finanzsystems zu stärken, hieß es in einer Mitteilung der Fed. Die überraschende Ankündigung kam kurz nachdem die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bekannt wurde. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte am Sonntag: „Die Bankenbranche im Euro-Raum ist resilient und hat starke Kapital- und Liquiditätspositionen.“ Die EZB habe alle nötigen Instrumente, um „das Finanzsystem der Euro-Zone bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen.“

Analysten reagierten am Sonntag zunächst mit Sorge auf diese Initiative. „Wenn Notenbanken sich mit Aktionen beeilen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, dann sind die Dinge eigentlich nicht in Ordnung“, gab Jeroen Blokland vom Analysehaus True Insights zu bedenken. Er riet dazu, weiter vorsichtig zu sein, bei Investments in riskante Assetklassen wie Aktien.

Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der Fed an. Derzeit wird an der Wall Street heftig darüber diskutiert, ob die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz Fed-Chef Jerome Powell dazu zwingen werden, eine Zinspause einzulegen. Blokland geht derzeit nicht mehr davon aus, dass die Fed die Zinsen anheben wird.

