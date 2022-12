Bargeld und Co. Diese fünf Zahlen zeigen, wie sich das Zahlungsverhalten wandelt

Der Anteil der Kartenzahlungen nimmt in den meisten Ländern der Euro-Zone zu – auch in Deutschland.

Frankfurt Während der Coronapandemie war Barzahlung vielerorts regelrecht verpönt. Münzen und Scheine, das gängigste Zahlungsmittel, galten als unhygienisch. Viele Menschen hatten die Sorge, es könne Viren übertragen. Die jüngste Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Zahlungsverhalten in der Euro-Zone gibt Aufschluss darüber, wie nachhaltig die Pandemie das Zahlungsverhalten verändert hat.

Befragt wurden in den 19 Ländern der Euro-Zone insgesamt rund 50.000 Menschen, sowohl im Jahr 2021 als auch 2022. Zudem mussten ausgewählte Teilnehmer ihr Zahlungsverhalten selbst dokumentieren.

Zwar wird in den 19 Ländern der Euro-Zone an der Ladenkasse meist mit Scheinen und Münzen gezahlt. Doch der Anteil der Barzahlungen an allen Transaktionen ist im Jahr 2022 auf 59 Prozent gesunken, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Drei Jahre zuvor lag der Anteil bei 72 Prozent, sechs Jahre zuvor bei 79 Prozent.

Gemessen am Umsatz übertreffen Kartenzahlungen erstmals Zahlungen mit Bargeld. Den EZB-Daten zufolge wurden zuletzt 46 Prozent der Umsätze an der Ladenkasse per Karte gezahlt und 43 Prozent in bar. Der unterschiedliche Anteil an Barzahlungen ist darauf zurückzuführen, dass kleine Beträge häufiger in bar beglichen werden, große Beträge eher mit der Bank- oder Kreditkarte. Die restlichen Zahlungen wurden beispielsweise durch Gutscheine oder per Rechnung beglichen.

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen den anhaltenden Trend zu weniger Barzahlungen an der Ladenkasse. Das gilt umso mehr, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher zugleich immer häufiger online einkaufen. Der Anteil von E-Commerce-Zahlungen an allen Zahlungen ist 2022 auf 17 Prozent gestiegen. Drei Jahre zuvor waren es sechs Prozent. Gemessen am Umsatz wuchs der Anteil sogar von 14 auf 28 Prozent.

2. So beeinflusste die Pandemie das Zahlungsverhalten

Die Coronapandemie hat den Rückgang der Barzahlungen beschleunigt. Jeder dritte der Befragten gibt an, etwas seltener oder sehr viel seltener mit Münzen und Scheinen zu zahlen als vor der Pandemie. 54 Prozent änderten ihr Zahlungsverhalten nicht, 14 Prozent zahlten dagegen sogar häufiger bar.

Der Hauptgrund dafür ist allerdings nicht die Furcht vor einer Virusinfektion, die nur jeder vierte Bargeldgegner ins Feld führt. Die meisten Menschen halten das elektronische Bezahlen für bequemer (58 Prozent) oder sie reagieren damit auf eindrückliche Bitten, nicht in bar zu zahlen (42 Prozent).

3. Deutschland: Bargeld nicht mehr am beliebtesten

Eigentlich gelten die Deutschen als große Bargeldfans. Gemessen daran haben Kartenzahlungen aber erheblich an Beliebtheit gewonnen. 41 Prozent zahlen bevorzugt mit Bankkarten oder anderweitig elektronisch. Zahlungen mit der Girocard, die früher „EC-Karte“ genannt wurde, sind am beliebtesten. Barzahlung ist nur noch für 30 Prozent die bevorzugte Option.

Noch vor zwei Jahren zählte Deutschland neben Österreich, Malta und Zypern zu den wenigen Ländern, in denen Cash-Zahlungen die Nase vorn hatten – in Deutschland mit einem Anteil von 43 Prozent. Noch deutlicher sind nur die Zyprioten dem Bargeld untreu geworden.

Es gibt sechs Länder, in denen Verbraucher an der Ladenkasse häufiger mit Bargeld zahlen als die Deutschen: in Portugal, Spanien, Italien, Österreich, Slowenien und Malta. Nimmt man den Umsatz als Maßstab, rangiert Deutschland sogar am hinteren Ende der Barzahler-Skala.

Ganz anders die Österreicher: In der Alpenrepublik ist der Anteil der Bargeldfans um drei Prozentpunkte auf 45 Prozent gestiegen. Auch in Frankreich, Belgien und Estland gewinnen Cash-Zahlungen an Beliebtheit, allerdings von einem weitaus niedrigeren Ausgangspunkt aus.

4. Einer Mehrheit ist die Bargeld-Option dennoch wichtig

Auf Bargeld verzichten will die Mehrheit der Europäerinnen und Europäer dennoch nicht. Für 60 Prozent der Verbraucher in der Euro-Zone ist es entweder sehr wichtig oder ziemlich wichtig, die Möglichkeit der Barzahlung zu haben. An der Spitze der Bargeldfans stehen Deutsche und Österreicher. In Deutschland ist die Barzahlungsoption 69 Prozent der Befragten sehr wichtig oder ziemlich wichtig, in Österreich 66 Prozent.

In Deutschland war außerdem der Anteil der Menschen, die eine Baroption für gänzlich unwichtig halten, europaweit mit sieben Prozent am kleinsten. Der Durchschnitt der Euro-Zone liegt bei 12 Prozent.

5. Krypto ist gefragt – allerdings kaum als Zahlungsmittel

Ein kleiner Teil der Europäer hat sich – trotz des Kurssturzes oder davor – an Kryptowährungen herangewagt. Immerhin vier Prozent der Befragten gaben an, Kryptoassets zu halten. Auch in Deutschland waren es vier Prozent, in Luxemburg und in Slowenien sogar acht Prozent. Allerdings betrachten die meisten Verbraucher Kryptowährungen als Anlageinstrument und nicht als mögliches Zahlungsmittel.

