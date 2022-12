Bargeld Verbraucher in Europa zahlen gemessen am Umsatz erstmals mehr mit Karte als bar

Der Anteil an Barzahlungen in Europa sinkt in Folge der Corona-Pandemie immer schneller. Beim Zahlungsverhalten gibt es große Unterschiede zwischen den Euro-Ländern.

Der Anteil der Kartenzahlungen nimmt in den meisten Ländern der Euro-Zone zu – auch in Deutschland. (Foto: dpa) Kartenzahlung

Frankfurt Die Corona-Pandemie hat den Rückzug der Barzahlungen beschleunigt. Zwar wird in den 19 Ländern der Euro-Zone an der Ladenkasse meist mit Scheinen und Münzen gezahlt. Doch der Anteil der Barzahlungen an allen Transaktionen ist im Jahr 2022 auf 59 Prozent gesunken, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Drei Jahre zuvor lag der Anteil bei 72 Prozent, sechs Jahre zuvor bei 79 Prozent.

Gemessen am Umsatz übertreffen Kartenzahlungen erstmals Zahlungen mit Bargeld. Den EZB-Daten zufolge wurden zuletzt 46 Prozent der Umsätze an der Ladenkasse per Karte gezahlt und 43 Prozent in bar. Der unterschiedliche Anteil an Barzahlungen ist darauf zurückzuführen, dass kleine Beträge häufiger in bar beglichen werden, große Beträge eher mit der Bank- oder Kreditkarte. Die restlichen Zahlungen wurden beispielsweise durch Gutscheine oder per Rechnung beglichen.