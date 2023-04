 Bundesbank-Studie: So ist das Vermögen der Deutschen verteilt

Die Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht ausgewertet, wie reich die Deutschen 2021 gewesen sind und wie sich der Wohlstand verteilt. Vor allem ein Faktor zeichnet die wirklich Vermögenden aus.

2021 besaßen rund 93 Prozent der vermögensstärksten Haushalte Immobilien. (Foto: dpa) Immobilien in Düsseldorf

Frankfurt Die Vermögen der deutschen Privathauhalte sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesbank in ihrer großen Haushaltsbefragung von 2021, deren Ergebnisse sie am Montag in ihrem Monatsbericht veröffentlicht hat.

Demnach erreichte das durchschnittliche Nettovermögen der Privathaushalte im Jahr 2021 mit nominal 316.500 Euro den höchsten Stand seit Beginn der Erhebungen vor zehn Jahren. Das waren 83.600 Euro mehr als bei der Auswertung vier Jahre zuvor.

Die Umfrage liefert detaillierte Daten dazu, wie die Deutschen ihr Geld angelegt haben und wie ungleich die Vermögen verteilt sind. Dass die Befragung so lange her ist, hängt damit zusammen, dass die Auswertung sehr aufwendig ist. Dadurch sind aktuelle Entwicklungen wie der starke Anstieg der Zinsen und die hohe Inflation noch kaum berücksichtigt. Insgesamt hat die Bundesbank über 4100 Haushalte und fast 7000 Personen befragt.

Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse in fünf Grafiken:

