Bundesbank-Vizepräsidentin Chefposten bei EZB-Bankenaufsicht: Claudia Buch unter den Kandidatinnen

Frankfurt Bei der Suche nach einer Nachfolgerin für den obersten EZB-Bankenaufseher Andrea Enria rückt eine Entscheidung näher. Die EZB habe in den vergangenen Tagen Interviews mit mehreren Kandidatinnen geführt, sagten Insider dem Handelsblatt. Darunter seien Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch, die Spanierin Margarita Delgado und die Irin Sharon Donnery gewesen.

Das Auswahlgremium, in dem unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde und mehrere Ratsmitglieder sitzen, soll nach den Gesprächen eine Shortlist anfertigen. Diese könnte bereits am Mittwoch veröffentlicht werden. Die EZB und die Bundesbank wollten sich dazu nicht äußern.

Enria tritt Ende des Jahres ab. Bisher hat nur das spanische Wirtschaftsministerium öffentlich gemacht, dass sich Delgado, die Vizechefin der spanischen Notenbank, um seine Nachfolge bewirbt. Es ist jedoch bereits durchgesickert, dass Buch und Donnery ebenfalls Ambitionen auf den Posten haben.

Donnery ist seit 2016 Vize-Gouverneurin der irischen Notenbank. Sie hatte bereits 2018 für die Position kandidiert. Damals unterlag sie im EZB-Rat jedoch in einer geheimen Abstimmung gegen Enria.

Buch ist seit 2014 Vizepräsidentin der Bundesbank. Im April hat sie im Bundesbank-Vorstand die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht übernommen. Viele Beobachter sahen das bereits als Fingerzeig für ihre Bewerbung um die Enria-Nachfolge. Die promovierte Ökonomin legt großen Wert auf die genaue Auswertung von Daten. Sie ist überzeugt, dass sich so Entscheidungen verbessern lassen.

Möglicher Prestigeerfolg mit Risiken

Im Bundesbank-Vorstand war Buch lange auch für Statistik zuständig. Wissenschaftlich hat sich die 57-Jährige mit der Kapitalausstattung von Banken befasst. Zudem ist sie im Bundesbank-Vorstand seit Langem für Finanzstabilität verantwortlich, wobei das Bankensystem eine wichtige Rolle spielt.

Die Neubesetzung des EZB-Chefaufsehers ist Teil eines großen Postengeschachers auf europäischer Ebene. Dort sind im Finanzbereich einige Posten frei geworden oder werden demnächst frei, die zuvor mit Vertretern aus Deutschland besetzt waren.

Für die Bundesregierung wäre es ein Prestigeerfolg, wenn eine Deutsche Chefin der EZB-Bankenaufsicht würde. Zudem hätte Finanzminister Christian Lindner (FDP) dann die Möglichkeit, eine Nachfolgerin nach seinen Vorstellungen für den Posten der Bundesbank-Vizepräsidentin zu nominieren. Es gibt jedoch auch Stimmen, die dies eher kritisch sähen. Sie argumentieren, so könnten Deutschlands Chancen schwinden, einen Nachfolger für EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu nominieren, deren Amtszeit im Jahr 2027 endet.

Zwar waren die Chefposten der EZB und der EZB-Bankenaufsicht mit Mario Draghi und Andrea Enria in der Vergangenheit kurzzeitig mit zwei Italienern besetzt, doch dies gilt nicht als ideal.

EU-Parlament wollte 2018 bereits eine Frau für den Posten

In die Verhandlungen könnten auch andere Personalien einfließen, wie die Nachfolge des bisherigen EZB-Direktoriumsmitglieds Fabio Panetta. Die italienische Regierung will ihn zum neuen Chef der Banca d’Italia machen, dadurch würde sein Posten in Frankfurt frei. Es wird erwartet, dass Italien erneut einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin vorschlägt und dabei zum Zuge kommt. Möglich wären aber auch Gegenkandidaten, zum Beispiel aus Osteuropa. Theoretisch wäre sogar möglich, dass auch der Sitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde eine Rolle spielt.

Europaparlamentarier hatten bereits 2018 gewünscht, den Chefposten bei der EZB-Bankenaufsicht mit einer Frau zu besetzen. Das Europaparlament hat in dem Prozess allerdings nicht das letzte Wort.

Nachdem das Auswahlgremium eine Shortlist angelegt hat, stimmt der EZB-Rat über die Position ab. Zudem gibt es eine Anhörung vor dem Währungsausschuss des Europaparlaments. Am Ende muss die Kandidatin vom Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit bestätigt werden.

Unterschiedliche Präferenzen in der Bankenbranche

In der Finanzbranche gibt es unterschiedliche Präferenzen. Einige Banker und Bankenaufseher sind der Ansicht, dass Delgado und Donnery am besten geeignet wären. Buch fehle es dagegen an der nötigen Erfahrung als Bankenaufseherin. „Praxiserfahrung ist bei diesem Job sehr wichtig“, sagt ein Bankenvertreter. „Das ist kein Posten für Proporz und politische Spielchen.“

Unterstützer von Buch räumen ein, dass sie sich in die mikroprudenziellen Themen der Bankenaufsicht erst einarbeiten müsse. Sie sei jedoch eine sehr intelligente Frau, die das locker hinkriegen werde. Die EZB-Bankenaufsicht zu leiten sei außerdem „keine Raketenwissenschaft“, sagte eine mit dem Thema vertraute Person.

