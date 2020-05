Bundesverfassungsgericht Ankauf von Staatsanleihen durch EZB teilweise verfassungswidrig

Bundesregierung und Bundestag hätten die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank nicht geprüft, urteilen die Verfassungsrichter. Nun ist zunächst der EZB-Rat am Zug.

Mit Spannung wurde das Urteil der Karlsruher Richter erwartet. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main

Karlsruhe/Frankfurt Der billionenschwere Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstößt teilweise gegen das deutsche Grundgesetz. Bundesregierung und Bundestag hätten die EZB-Beschlüsse nicht geprüft, begründete das Bundesverfassungsgericht das Urteil am Dienstag in Karlsruhe.

Mit der von Präsident Andreas Voßkuhle verkündeten Entscheidung hatten mehrere Verfassungsbeschwerden teilweise Erfolg. Der Bundesbank ist es laut dem Urteil untersagt, nach einer Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an der Umsetzung des EZB-Ankaufprogramms mitzuwirken - sofern der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nicht nachvollziehbar darlegt, dass das Programm verhältnismäßig ist. In dem Urteil geht es aber nicht um die jüngsten Stützungsprogramme der Notenbank im Zuge der Coronakrise, sondern um die Anleihekäufe in den vergangenen Jahren.

„Bundesregierung und Deutscher Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflichtet, der bisherigen Handhabung der PSPP (des EZB-Aufkaufprogramms) entgegenzutreten“, stellten die Karlsruher Richter fest (hier geht es zu den Leitsätzen des Urteils auf der Seite des Bundesverfassungsgericht). Die Deutsche Bundesbank ist der größte Anteilseigner der EZB mit etwas mehr als 26 Prozent. Entsprechend groß ist ihr Kaufvolumen.

Außerdem erklärte das Bundesverfassungsgericht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Dezember 2018 zum Kaufprogramm der EZB für nicht bindend. Der EuGH hatte das EZB-Programm in allen Punkten gebilligt. Diese Vorabentscheidung aus Luxemburg sei „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“, hieß es nun in der Entscheidung der deutschen Verfassungsrichter.

Anlass für das Urteil waren vier Verfassungsbeschwerden aus den Jahren 2015 und 2016. Geklagt hatten unter anderen der frühere CSU-Vizeparteichef Peter Gauweiler sowie die Ex-AfD-Politiker Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel. Eine weitere Klägergruppe wurde von dem Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber vertreten. Das Urteil erging mit sieben zu eins Stimmen.

Wegen der Corona-Pandemie verkündeten nur fünf der acht Richter des Zweiten Senats das Urteil. Ursprünglich sollte das schon am 24. März passieren. Der Termin musste wegen der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit aber verschoben werden.

Versteckte Staatsfinanzierung? Nein!

Die EZB hatte das Anleihekaufprogramm 2015 aufgelegt, um die Märkte mit Geld zu versorgen und eine Inflationsrate von etwas unter zwei Prozent zu erreichen. Kritiker halten das Vorgehen der EZB für eine versteckte Staatsfinanzierung von verschuldeten Euro-Staaten. In diesem Punkt hatten die Verfassungsbeschwerden allerdings keinen Erfolg.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzufedern, weitete die EZB ihre Anleihekäufe erst vor wenigen Wochen noch einmal deutlich aus. Laufende Kaufprogramme wurden aufgestockt, um 120 Milliarden Euro bis Ende 2020. Dieses Geld soll vor allem in Unternehmenspapiere fließen. Ein Extra-Krisenprogramm mit 750 Milliarden Euro soll mindestens bis Jahresende laufen – und bei Bedarf „ohne Einschränkung“ ausgeweitet werden. Diese Programme waren nicht Gegenstand des Verfahrens.

Die deutsche Wirtschaftsweise Monika Schnitzer befürchtet, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil die Coronakrise verschärfen könnte. „Der Zeitpunkt könnte nicht unglücklicher sein für dieses Urteil“, sagte Schnitzer dem Handelsblatt und mahnte: „Es ist wichtig, dass alle jetzt besonnen reagieren. Denn gerade jetzt in der Coronakrise kommt es darauf an, die Handlungsfähigkeit der EZB und der nationalen Notenbanken im Euro-System nicht zu schwächen, sondern zu stärken.“

Die Notenbanken hätten in der aktuellen Krise sehr entschlossen gehandelt. „Dabei haben sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, um die Bereitstellung von Liquidität zu sichern und die Preiserwartungen stabil zu halten“, sagte Schnitzer.

Für Unverständnis sorgten bei einigen Volkswirten die ökonomischen Argumente, mit denen die Verfassungsrichter ihr Urteil begründeten. Die Richter argumentieren, die Anleihekäufe der EZB hätten Auswirkungen für alle Bürger, etwa als Mieter, Aktionäre oder Eigentümer von Immobilien, und entsprechende soziale Folgen. „So ergeben sich etwa für Sparer deutliche Verlustrisiken“, heißt es in der Presseerklärung des Gerichts.

Manche Ökonomen stören sich daran, dass die Richter diese Zusammenhänge als Fakt deklarieren. Peter Bofinger, Ökonomieprofessor und ehemaliger Wirtschaftsweiser, kommentierte auf Twitter. „Der Stammtisch ist beim Bundesverfassungsgericht angekommen.“ So seien beispielsweiseweise angesichts sehr niedriger Inflationsraten große Verlustrisiken für Sparer nicht ersichtlich.

„Europapolitisch brandgefährliches“ Urteil

Der Finanzexperte Sven Giegold, Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, sieht den Richterspruch als „Weckruf für die Bundesregierung“: „Das Urteil zeigt, dass die Versäumnisse der Euro-Länder die EZB in eine sehr schwierige Lage gebracht haben.“ Das eigentliche Versäumnis der Euro-Staaten liege darin, keine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen. Hinzu komme nun, „dass das Bundesverfassungsgericht die gemeinsame Geldpolitik einengt.“ Das sei europapolitisch brandgefährlich.

Entscheidend sei jedoch, dass die Bundesbank ihre Beteiligung an den Anleihekäufen nicht sofort beenden müsse, betonte Giegold. „Es ist wichtig, dass die Richter nicht von monetärer Staatsfinanzierung gesprochen haben. Im Kern geht es den Richtern um die Begründung der Geldpolitik.“

Der Sprecher der Konservativen im Währungsausschuss des EU-Parlaments, Markus Ferber (CSU), lobte das Urteil. „Es ist zu begrüßen, dass das Bundesverfassungsgericht nun klare formale Kriterien für die Rechtmäßigkeit des Anleihenkaufprogramms formuliert hat.“

Die Forderung nach einer „Verhältnismäßigkeits-Abwägung“ stelle nicht die Unabhängigkeit der EZB in Frage, sagte Ferber. „Es handelt sich um eine formale Hürde, die nun schnell genommen werden muss.“ Die nötige Prüfung müsse die EZB nun zügig durchführen, „um Bundestag und Bundesregierung die Wahrung ihrer Kontrollrechte zu ermöglichen.“

Wie aufmerksam das Urteil in der EU aufgenommen wird, zeigen die aktuellen Einschätzungen zweier europäischer Großbanken. Laut der Commerzbank hat das Bundesverfassungsgericht „grünes Licht“ für die EZB-Staatsanleihekäufe gegeben - wenn auch „mit Auflagen“. „Die Richter sehen darin keinen Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung“, erklärte Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit könne die EZB nun „recht einfach nachholen“. „Am Ende dürfte das Bundesverfassungsgericht auch das neue PEPP-Anleihekaufprogramm nicht stoppen“, lautet Krämers Erwartung.

Etwas anders fällt manche Interpretation im Ausland aus. So schreiben die Analysten der Investmentbank der französischen Volksbanken und Sparkassen, Natixis: „Das deutsche Verfassungsgericht entschied heute Morgen gegen das EZB-Staatsanleihen-Kaufprogramm.“ Allerdings habe das Gericht eine Tür offen gelassen, um die Situation aufzulösen. "In jedem Fall ist das Urteil nur für die Bundesbank bindend. Andere nationale Zentralbanken dürfen weiter Staatsanleihen aufkaufen, und werden das auch tun.“

Mit Material von Reuters und dpa.

