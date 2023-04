Devisen Türkische Lira steht vor Wahlen unter Druck

Die türkische Landeswährung verliert vor dem Votum im Mai deutlich an Wert. Das hat mehrere Ursachen. Devisenexperten rechnen mit Zinserhöhungen nach den Wahlen.

Die türkische Währung verliert an Wert. (Foto: Reuters) Lira-Scheine

Istanbul, Frankfurt Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat schwierige Wochen vor sich. Bei den Wahlen im Mai muss er laut Umfragen um sein Amt bangen. Sein wohl größtes Problem ist die ausufernde Inflation im Land, die im März bei knapp 50 Prozent lag.

Angeheizt wird diese vor allem durch eine sehr lockere Geldpolitik und die Schwäche der türkischen Währung Lira. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat sie rund ein Viertel an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Sinkt der Kurs der Lira, treibt das die Preise für Importe in der Türkei weiter in die Höhe und erhöht die Inflation.

Viele Experten halten die türkische Währung auf dem aktuellen Niveau immer noch für überbewertet und rechnen mit einem weiteren Rückgang.