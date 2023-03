 Digitaler Euro: Bundesbank will Bankrun-Gefahren eindämmen

Wie gefährlich können digitale Notenbankwährungen für Geldhäuser sein? Nach der Einlagenflucht bei der SVB und Credit Suisse soll das auf EZB-Ebene untersucht werden.

Die digitale Notenbankwährung dürfte mit einer Obergrenze eingeführt werden. Über deren Höhe wird gestritten. (Foto: imago images/Christian Ohde) Fotomontage von einer Ein-Euro-Münze und einem Binärcode

Frankfurt Der digitale Euro könnte aus Sicht der Bundesbank die Gefahr eines digitalen Bankruns erhöhen. „Um das volle Potenzial eines digitalen Euro auszuschöpfen, müssen wir die möglichen Risiken begrenzen, etwa das Risiko im Falle eines digitalen Bankruns“, sagte der Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme, Julian Reischle, auf der Handelsblatt-Tagung Bankenaufsicht 2023.

Die Vorgänge um die Silicon Valley Bank (SVB) und auch um Credit Suisse hätten „nachdrücklich unter Beweis gestellt“, dass Liquidität für eine Bank von existenzieller Bedeutung sei. „In finanziellen Krisenzeiten müssten Bürgerinnen und Bürger nicht am Geldautomaten in der Schlange stehen, um ihr Guthaben zu sichern“, sagte Reischle. „Vielmehr könnten sie ihre Bankeinlagen mit einem Klick oder Touch innerhalb kürzester Zeit in Zentralbankgeld umwandeln.“

Die Einlagenflucht bei SVB und Credit Suisse befeuern damit erneut die Debatte, wie gefährlich digitale Notenbankwährungen für die Stabilität des Finanzsystems sein können.