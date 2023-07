DIW-Studie Wer von der Europäischen Währungsunion profitiert – und wem sie schadet

Frankfurt Wem nützt es, dass wir in einer Europäischen Währungsunion leben? Und wem schadet es? Diese Fragen werden oft gestellt und sind politisch brisant. Der Vorwurf, andere Länder hätten Vorteile vom Euro zulasten der heimischen Bevölkerung, ist schnell bei der Hand. Das DIW Berlin hat nachgerechnet und kommt zu einem differenzierten Urteil.

Ein Ergebnis: Bei der zuletzt gerade hierzulande spürbaren Energiekrise hat die Währungsunion den ärmeren Haushalten in Deutschland eher geholfen, den reicheren eher geschadet, während sich für die in der Mitte wenig geändert hat.

In Spanien war es gerade umgekehrt: Dort haben die reichen Haushalte von der Währungsunion profitiert, den ärmeren hat sie eher geschadet, bei den mittleren zeigt sich wiederum wenig Veränderung.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut stellt so eine interessante Umverteilung fest: nicht innerhalb eines Landes, sondern zwischen wirtschaftlich ähnlichen Haushalten verschiedener Länder. Durchgeführt haben die Untersuchung die DIW-Makroökonomen Alexander Kriwoluzky und Fabian Seyrich zusammen mit Christian Bayer von der Universität Bonn und Gernot Müller von der Universität in Tübingen.

Energiekrise als Beispiel

Das DIW stellt die vom Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise als Beispiel heraus und untersucht die Auswirkungen speziell auf Deutschland und Spanien, weil die beiden Länder relativ gegenteilige Verhältnisse aufweisen.

Deutschland war wegen der hohen Abhängigkeit von Russland viel stärker steigenden Energiepreisen ausgesetzt als Spanien. Bei einer rein nationalen Geldpolitik hätte die Bundesbank zur Inflationsbekämpfung die Zinsen daher deutlicher erhöhen müssen, als es die Europäische Zentralbank (EZB) getan hat.

Umgekehrt wäre die spanische Notenbank sehr viel vorsichtiger vorgegangen als die EZB; Spanien hat im europäischen Vergleich einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie.

Die Forscher haben die Szenarien mit und ohne Währungsunion mit einem theoretischen Modell untersucht. Dabei sind die grundsätzlichen Annahmen und Folgerungen relativ leicht verständlich. Höhere Zinsen sind schlecht für Haushalte, die mehr Schulden als Vermögen haben, aber gut für solche, die eine Menge Geld auf der hohen Kante haben.

Was für Haushalte mit geringen Vermögen von Vorteil ist

Unterstellt wird dabei auch, dass ärmere Haushalte oft zwar wenig Zinsen kassieren, aber Steuern zahlen und damit indirekt von der Entlastung des Staatshaushalts durch niedrige Zinsen profitieren.

Studienautor Seyrich sagt daher: „Für Haushalte mit geringen Vermögen in Deutschland ist es also vorteilig, wenn die EZB die Zinsen nicht so stark erhöht, wie eine eigenständige Geldpolitik das tun würde. In Spanien hat man genau den umgekehrten Fall.“

Weil die mittleren Haushalte letztlich wenig betroffen sind und sich insgesamt die Effekte innerhalb der einzelnen Länder weitgehend ausgleichen, hält das DIW die Währungsunion für politisch robust. „Da gemeinsame Geldpolitik den Großteil der Haushalte nicht benachteiligt, bleibt der Euro stabil“, heißt es.

Mehr: Deutschland droht wegen der Inflation eine Verschuldungswelle