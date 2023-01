Europäische Zentralbank EZB plant Zinserhöhungen um je 0,5 Punkte im Februar und März

Laut dem niederländischen Ratsmitglied Knot wird die EZB die Zinsen in den kommenden zwei Monaten weiter anheben. Auch in den Monaten darauf sei mit Zinserhöhungen zu rechnen.

Seit Juli 2022 steigert die EZB die Zinsen stetig. (Foto: Bloomberg) EZB-Ratsmitglied Klaas Knoot

Amsterdam Die Europäische Zentralbank wird nach Darstellung des niederländischen EZB-Ratsmitglieds Klaas Knot sowohl im Februar als auch März die Zinsen und jeweils 0,5 Prozentpunkte anheben.

Auch in den Monaten danach werde die EZB mit weiteren Zinserhöhungen nachlegen, sagte Knot am Sonntag in einem Interview des Senders WNL. Man werde im März noch nicht durch sein. Weitere Schritte im Mai und Juni würden folgen.

Mit der Serie von Zinserhöhungen will die Euro-Notenbank die extrem hohe Inflation wieder Richtung des EZB-Ziels von zwei Prozent bringen. Nach Jahren der ultra-lockeren Geldpolitik steigen die Zinsen seit Juli 2022.

Zuletzt wurden sie im Dezember um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell als der maßgebliche Satz gilt und den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt mittlerweile bei 2,0 Prozent. Noch im Juni 2022 hatte er bei minus 0,5 Prozent gelegen, was Strafzinsen für die Geldhäuser bedeutete.

