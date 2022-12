Europäische Zentralbank Villeroy: Zinsen im Dezember um 0,5 Prozentpunkte anheben

Im September und Oktober hatte die EZB den Zinssatz um je 75 Basispunkte angehoben. Der französische Notenbankchef spricht sich für verlangsamte Zinsstraffung aus.

Der französische Notenbankchef rechnet auch nach dem 15. Dezember mit weiteren Zinserhöhungen der EZB. (Foto: Bloomberg) Francois Villeroy de Galhau

Paris Frankreichs Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau hat sich dafür ausgesprochen, den Zinssatz bei der nächsten EZB-Sitzung nicht mehr so stark wie zuletzt anzuheben. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte den Satz am 15. Dezember um 50 Basispunkte anheben, sagte der Franzose am Sonntag dem Sender LCI. Er verstärkte damit die Erwartungen, dass die EZB das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen wird.

Im September und Oktober hatte die EZB den Zinssatz um je 75 Basispunkte angehoben. Eine Verlangsamung der Inflation im Euroraum und freundlichere Signale von der US-Notenbank hatten zuletzt aber die Argumente für eine Anhebung um lediglich 0,5 Prozent gewichtiger werden lassen.