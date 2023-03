EZB Notenbankchefs: Zinsschritt signalisiert Zuversicht in europäische Banken

Paris Der erneute große Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) signalisiert laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau starke Zuversicht in die Solidität der europäischen Banken. Der Schritt spiegele nicht allein den Vorrang der Inflationsbekämpfung wider, sagte das Ratsmitglied der EZB am Freitag im französischen Radiosender BFM Business. „Die französischen und europäischen Banken sind sehr solide,“ fügte Villeroy hinzu.

Die EZB setzte am Donnerstag auf ihrer zweiten Zinssitzung in diesem Jahr trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ihren Straffungskurs mit einem weiteren großen Zinsschritt fort. Die Währungshüter beschlossen, wie im Februar die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt anzuheben.

Damit liegt der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, künftig bei 3,00 Prozent. Es war bereits die sechste Zinsanhebung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.

Der slowakische Notenbankchefs, Peter Kazimir, beurteilt die Lage ähnlich: „Selbst die aktuellen Ereignisse auf den Finanzmärkten ändern nichts an meiner Ansicht, dass wir weitermachen müssen“, sagte das Ratsmitglied der EZB am Freitag in einem Blogbeitrag. Er sei sich zwar bewusst, dass die Situation heikel sei. „Aber wir sind noch nicht auf der Ziellinie,“ führte er aus.

Für eine weitere Anhebung auf der nächsten Zinssitzung im Mai sprach sich Kazimir allerdings nicht aus. „Es ist sinnlos, heute darüber zu spekulieren, was im Mai passieren wird. Wir sollten abwarten“, merkte er an. Er wies vor allem auf die anhaltend hohe Kerninflation hin, in der die schwankungsreichen Energie- und Rohstoffpreise ausgeklammert sind.

Diese erweise sich als hartnäckig, sagte Kazimir. Aus Sicht des Währungshüters beginnen aber allmählich auch die bisherigen Zinsschritte der EZB, ihre Wirkung zu zeigen: „Die Schritte, die wir seit Juli vorigen Jahres unternommen haben, tragen Früchte, und wir beginnen, die Auswirkungen zu sehen.“

