Die Notenbank erhöht den Leitzins erneut, verzichtet aber auf Signale für weitere Schritte. Investoren rechnen bereits mit einer Trendwende. Die Beschlüsse und Reaktionen im Überblick.

„Die Inflation wird voraussichtlich zu lange zu hoch bleiben.“ (Foto: dpa) EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Frankfurt Christine Lagarde und ihre Kollegen aus dem EZB-Rat haben die selbst gesteckten Erwartungen erfüllt. Die Zinsen im Euro-Raum steigen wie im Vorfeld signalisiert um 0,5 Prozentpunkte. Das teilte die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt im Anschluss an ihre jüngste Ratssitzung mit.

Allerdings legt sich die Notenbank nicht mehr auf weitere Erhöhungen fest. Zudem machte Lagarde deutlich, dass die EZB bei Bedarf bereit ist, den Banken zu helfen, wenn diese Liquiditätsprobleme bekommen. Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse und Reaktionen.

Die Entscheidung

Die EZB hat die Zinsen im Euro-Raum um 50 Basispunkte erhöht. Der Leitzins liegt fortan bei 3,5 Prozent. Der Einlagenzins, den Banken für ihre Einlagen bei der Notenbank erhalten, steigt auf 3,0 Prozent.

