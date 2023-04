Die Sorgen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt nehmen zu. Die EZB mahnt: Wenn zu viele Anleger Geld aus den Fonds abzögen, könne die Finanzstabilität gefährdet werden.

Die Notenbank sieht Probleme bei Investmentfonds, die in Gewerbeimmobilien in Europa investiert sind. (Foto: dpa) EZB

Düsseldorf Die Warnungen vor Problemen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt werden immer schärfer. In einem am Montag veröffentlichten Report weist nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) auf die Gefahren für die Finanzstabilität aus diesem Bereich hin.

Konkret sieht die Zentralbank Probleme bei Investmentfonds, die in Gewerbeimmobilien in Europa investiert sind. Die Währungshüter sehen ein Ungleichgewicht bei diesen Fonds, da die Anleger häufig die Möglichkeit hätten, Geld aus diesen Produkten kurzfristig abzuziehen, während die Vermögenswerte, also die Immobilien, selbst recht illiquide seien.

Das könne die Fonds aus Liquiditätsdruck anfällig machen für Notverkäufe zu niedrigen Preisen, was den Druck auf den Immobilienmarkt weiter erhöhen könnte. Eine Instabilität in diesem Bereich „könnte daher systemische Auswirkungen“ auf gewerbliche Immobilien haben, „was wiederum die Stabilität des Finanzsystems im weiteren Sinne“ und die Realwirtschaft beeinträchtigen könnte, so die EZB.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen