Bei der wichtigsten Notenbanker-Konferenz des Jahres geht es auch um die Glaubwürdigkeit der US-Zentralbank. Vor allem auf Fed-Chef Jerome Powell lastet eine schwere Verantwortung.

Der Fed-Chef wird am Freitag in Jackson Hole eine vielbeachtete Rede halten. Jerome Powell

New York, Frankfurt Selten waren die Erwartungen an die führenden Geldpolitiker so hoch wie in diesem Jahr. Am Wochenende treffen sich Notenbanker und Ökonomen aus aller Welt in Jackson Hole, hoch oben in den Bergen des US-Bundesstaats Wyoming. In einem Touristenresort in wunderschöner Landschaft diskutieren sie über Geldpolitik, geben mitunter auch Signale draußen.

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) reist allerdings die Chefin Christine Lagarde nicht an, wohl aber die deutsche Direktorin Isabel Schnabel, die ohnehin oft einen wichtigen Teil der Kommunikation nach außen übernimmt.

Die große Eröffnungsrede hält Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank (Fed). Auf ihm lastet eine schwere Verantwortung. Er muss die Kontrolle über die Erwartungen an seine Geldpolitik, die ihn in den letzten Monaten immer wieder zu entgleiten drohte, wiedergewinnen.

