Fed-Protokolle Folgen der Bankenkrise: US-Notenbanker erwarten Rezession in den kommenden Monaten

Auf der jüngsten Fed-Sitzung haben die Geldpolitiker ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhungen gesenkt. Doch Sorgen vor einem Abschwung hielten sie nicht von einem weiteren Zinsschritt ab.

Die Fed hält womöglich nur noch „eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung“ für angebracht. (Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell

Washington Die Zins-Diskussionen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) haben am Mittwoch die Anleger an der Wall Street verunsichert. Zwar haben sich die Währungshüter bei ihrer vergangenen Sitzung im März für eine weitere Zinserhöhung entschieden. Doch die hohen Risiken für die Wirtschaft haben in der Debatte eine zentrale Rolle gespielt. Das geht aus den Protokollen der Sitzung vor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

So betonte das ökonomische Team der Fed in einem Report, dass eine milde Rezession in diesem Jahr wahrscheinlich sei. Die Notenbanker betonten damit, dass sie bereit seien, eine Rezession in Kauf zu nehmen. Ähnlich hatte sich am Mittwoch auch der Chef der regionalen Notenbank in Richmond, Thomas Barkin, geäußert.