Fed-Protokolle US-Notenbank zeigt sich entschlossen im Kampf gegen die Inflation

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will den eingeschlagenen Weg der Zinserhöhungen konsequent fortsetzen, um die Inflation in den Vereinigten Staaten unter Kontrolle zu bringen. Die Zinsen könnten demnach über einen längeren Zeitraum steigen, auch wenn das Risiko besteht, dass dadurch die US-Wirtschaft gebremst wird.

Das geht aus den Protokollen der vergangenen Notenbanksitzung vom 14. und 15. Juni hervor, die am Mittwochabend (MESZ) veröffentlicht wurden. Bei der Sitzung wurde den Angaben zufolge bekräftigt, die Zinsen beim kommenden Treffen im Juli um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen. Die Inflation unter Kontrolle zu bringen sei entscheidend, um die Glaubwürdigkeit der Notenbank aufrechtzuerhalten. Viele Teilnehmer seien der Ansicht gewesen, dass ein erhebliches Risiko einer sich verfestigenden Inflation bestehe, wenn die Öffentlichkeit die Entschlossenheit der Fed infrage stelle, den geldpolitischen Kurs entsprechend anzupassen.

Die Fed hatte Mitte Juni angesichts der höchsten Inflationsrate seit mehr als 40 Jahren den Leitzins Mitte Juni so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Währungshüter signalisierten zudem, dass in diesem Jahr noch weitere Zinsanhebungen folgen werden. Den nun veröffentlichten Protokollen zufolge sprach sich einzig die Fed-Chefin von Kansas, Esther George, gegen eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte aus und favorisierte einen kleineren Zinsschritt.

Die Teuerungsrate in den USA für Waren und Dienstleistungen hatte im Mai auf 8,6 Prozent zugelegt – das höchste Niveau seit Dezember 1981. Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst vor dem US-Kongress weitere zügige Anhebungen der Zinsen in Aussicht gestellt. Keine Größenordnung sei dabei vom Tisch, sagte er auf die Frage, ob die Zinsen auch um einen ganzen Prozentpunkt erhöht werden könnten.

In den Fed-Protokollen wird das Risiko einer Rezession nicht explizit erwähnt. Doch die meisten Währungshüter räumten ein, dass die Konjunktur-Risiken nach unten gerichtet seien. In diesem Zusammenhang könnten Zinserhöhungen eine größere Auswirkung haben als angenommen, so ihre Einschätzung. Die Investoren an den US-Börsen treibt in jüngster Zeit verstärkt die Angst vor einem Abwürgen der Konjunktur durch aggressive Zinserhöhungen um.

