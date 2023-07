 Fed und EZB: Wann sinken die Zinsen wieder?

Die EZB und die Fed haben seit 2022 die Zinsen stark erhöht. Investoren und Immobilienkäufer hoffen auf eine schnelle Trendwende. Doch das könnte ein Trugschluss sein.

Frankfurt Noch wollen die wichtigsten Notenbanker der Welt von einem Ende der Zinserhöhungen nichts wissen. Obwohl die US-Notenbank Fed auf der Juni-Sitzung auf eine weitere Erhöhung verzichtete, hat ihr Chef Jerome Powell kürzlich betont, dass er weitere Anhebungen auch in aufeinanderfolgenden Sitzungen „keineswegs vom Tisch nehmen“ würde. Auch die jüngsten Protokolle der US-Währungshüter legen das nahe. „Fast alle“ Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten demnach weitere Anhebungen in diesem Jahr.

Ähnliche Signale sendete auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde. Man habe noch eine Wegstrecke auf dem Straffungskurs zu gehen, sagte sie jüngst.

Spekulationen über die weitere Zinsentwicklung lösen an den Märkten derzeit große Unsicherheit aus. So verlor der Dax am Donnerstag mehr als 400 Punkte. Auch andere europäische Börsen lagen tief im Minus.

