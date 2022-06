Fed US-Notenbank Federal Reserve hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an

Die US-Notenbank kündigt den größten Zinsschritt seit fast 30 Jahren an. Die Spanne liegt damit bei 1,50 bis 1,75 Prozent.

Washington Im Kampf gegen die hohe Inflation hebt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins so kräftig an wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 0,75 Punkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. An den Finanzmärkten war angesichts der jüngst überraschend auf 8,6 Prozent gestiegenen Teuerungsrate ein Schritt in dieser ungewöhnlichen Größe erwartet worden. Anleger hatten ihre Erwartungen zuletzt nach oben korrigiert: Wurde zunächst vielseits eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 1,25 bis 1,5 Prozent vermutet, erwarteten manche Analysten nun noch mehr.

Gleichzeitig erwartet die Fed in diesem Jahr ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 1,7 Prozent wachsen. Das wären 1,1 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Im Vorjahr war die Wirtschaft im Zuge der Erholung von der Corona-Krise noch um starke 5,7 Prozent gewachsen.

US-Notenbank-Chef Jerome Powell wird gegen 20:30 MEZ vor die Presse treten und die Beweggründe der Entscheider vor Journalisten erläutern. Zudem wird die Zentralbank auch aktualisierte Prognosen für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft, die Entwicklung der Inflation und die weitere Entwicklung des Leitzinses veröffentlichen. Der Druck auf die Notenbank ist derzeit groß: Die Teuerungsrate ist so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert – sie können sich bei gleichem Einkommen weniger leisten. Für die Notenbank ist die Inflationsbekämpfung jedoch ein Balanceakt: Sie will die Zinsen so stark anheben, dass die Inflation ausgebremst wird – ohne dabei gleichzeitig Konjunktur und Arbeitsmarkt abzuwürgen und eine Rezession auszulösen.

An den US-Börsen war die Stimmung im Vorfeld der Entscheidung gut. Der Dow Jones der Standardwerte rückte zum Handelsstart mehr als ein Prozent vor. Der breiter gefasste S&P500 sogar 1,5 Prozent. Der technologielastige Nasdaq notierte 1,6 Prozent im Plus. Am Montag hatten die US-Börsen, in Erwartung eines größeren Zinsschritts als bisher angenommen, stark nachgegeben. Mehr in Kürze.