Federal Reserve US-Notenbanker Bullard tritt ab und wechselt an die Uni

Der dienstälteste Entscheidungsträger der Federal Reserve tritt zurück. Bullard werde sich an der anstehenden Zinsentscheidung nicht beteiligen.

Bullard war eine führende Stimme für Zinserhöhungen, ein sogenannter „Falke“. (Foto: Bloomberg) James Bullard

Washington Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank in St. Louis, James Bullard, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. „Es war ein Privileg und eine Ehre, in den vergangenen 33 Jahren der Fed in St. Louis anzugehören“, erklärte der dienstälteste der gegenwärtigen Entscheidungsträger der Federal Reserve am Donnerstag.

Der Schritt trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, an der nächsten Zinsentscheidung im Juli werde er sich nicht beteiligen. Bullard war eine führende Stimme für Zinserhöhungen, ein sogenannter „Falke“.

Der 62-Jährige wechselt an die Purdue University und nimmt dort Mitte August seine Arbeit auf. Bis dahin bleibt er in einer beratenden Funktion bei der Notenbank.

