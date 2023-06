Es ist ein Signal an die Finanzbranche: Die EZB modernisiert ihre IT mithilfe von Cloud-Diensten. Widerspruch kommt von EU-Politikern, die europäische Finanzdaten in Gefahr sehen.

Die Notenbank will mehr Anwendungen in die Cloud verlagern. (Foto: Blatterspiel/Jan Huebner) EZB-Zentrale

Brüssel, Düsseldorf Die Europäische Zentralbank (EZB) will bei der Modernisierung ihrer IT einen Teil der Anwendungen in die Cloud verlagern – dabei setzt die Organisation auch auf Dienste großer amerikanischer Dienstleister wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google, in der Branche als Hyperscaler bekannt. Doch genau diese Strategie sorgt für politischen Streit in Europa. Die Diskussion um die EZB zeigt das Dilemma der europäischen Wirtschaft: Sie ist auf Dienste angewiesen, deren Datenschutzniveau umstritten ist.

„Wenn man eine topfitte IT haben will, muss die Infrastruktur topfit sein“, erklärte Claudia Plattner, EZB-Generaldirektorin für Informationstechnik, am Montag bei der Handelsblatt-Tagung „Zukunft IT“ die Cloud-Strategie. Die EZB verfolge eine Multi-Cloud-Strategie, bei der die Dienste mehrerer Unternehmen zum Einsatz kommen. Auf die amerikanischen Konzerne könne man dabei nicht verzichten, weil die leistungsfähigsten Anbieter aus den USA kämen.

