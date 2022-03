Geldpolitik Alle Blicke auf Lagarde – Vier Punkte, auf die es bei der EZB-Sitzung ankommt

Frankfurt Eigentlich hatten Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen aus dem EZB-Rat vor der Sitzung am Donnerstag deutliche Signale für eine Straffung der Geldpolitik gegeben. Im Februar schloss die Notenbankchefin auch eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr aus, die sie zuvor noch weit von sich gewiesen hatte.

Doch nun ist durch den Krieg in der Ukraine alles anders. Die Energie- und Rohstoffpreise sind drastisch gestiegen. Das dürfte den Inflationsdruck weiter verstärken. Auf der anderen Seite belastet die Krise die konjunkturellen Aussichten. Die EZB steht daher vor einem Dilemma.

Entweder sie hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und riskiert, dass eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt, die bisher noch nicht erkennbar ist. Oder sie steuert gegen, was aber die Wirtschaft in dieser ohnehin sehr schwierigen Phase zusätzlich belasten dürfte. „Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die EZB seit ihrer Gründung ihren heikelsten Moment vor sich hat“, sagt Thomas Gitzel, Ökonom der Liechtensteiner VP Bank.

Auf diese vier Punkte kommt es bei der EZB-Sitzung an:

1. Wie schätzt die EZB die Inflation ein?

Mit Spannung erwartet werden die neuen Inflationsprognosen der Notenbank. Sie war ursprünglich davon ausgegangen, dass sich die Preisentwicklung wegen auslaufender Sondereffekte zu Jahresbeginn abschwächen würde.

Im Februar aber sind die Verbraucherpreise im Währungsraum mit 5,8 Prozent so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Währungsunion. Durch die steigenden Energiepreise könnte der starke Preisdruck nun noch wesentlich länger anhalten.

Allianz-Ökonomin Katharina Utermöhl erwartet, dass sich dadurch die Inflation im Euro-Raum in diesem Jahr um einen Prozentpunkt erhöht. Die Ökonomen des EZB-Schattenrats, ein vom Handelsblatt moderiertes Expertengremium, rechnen für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von 4,6 Prozent und von jeweils zwei Prozent für die beiden darauffolgenden Jahre.

In ihren Prognosen im Dezember ging die EZB von einer Preissteigerung von 3,2 Prozent in diesem und jeweils 1,8 Prozent 2023 und 2024 aus. Diese Werte muss sie wahrscheinlich deutlich nach oben korrigieren. Auffällig ist, dass die Inflationserwartungen, die sich aus Marktpreisen ableiten, zuletzt auch deutlich gestiegen sind.

2. Wie reagiert die Notenbank auf den Preisschub?

Das wirft die Frage auf, wie die EZB geldpolitisch auf die Teuerung reagiert. Anders als die Vorhersagen zur Inflation dürften die Wachstumsprognosen deutlich geringer ausfallen als noch im Dezember. Damit steigt das Risiko einer Stagflation, also einer Kombination aus hoher Inflation und wirtschaftlicher Stagnation.

Die Gesamtsituation ist eine Herausforderung der besonderen Art. Bis vor Beginn des Kriegs waren Experten davon ausgegangen, dass die Notenbank auf ihrer Donnerstagssitzung einen Termin für ein Ende ihrer Nettokäufe von Anleihen in diesem Jahr nennen würde, was sie bislang noch nicht getan hat. Dies gilt als Voraussetzung für eine Zinserhöhung.

Ob es nun dazu kommt, ist jedoch offen. Die Leiterin der Wirtschaftsforschung von Blackrock, Elga Bartsch, glaubt, dass die Notenbanken jetzt eine etwas höhere Inflation als in der Vergangenheit tolerieren werden. Angesicht der hohen Unsicherheit wäre es ihrer Meinung nach für die EZB „nicht klug, sich auf eine komplette Normalisierung der Geldpolitik oder eine Zinsanhebung in diesem Jahr festzulegen“.

Der Europa-Chefvolkswirt der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jari Stehn, geht nach wie vor davon aus, dass die EZB ihre Anleihezukäufe im Juni stoppt. Er glaubt aber, dass sie dazu im März noch keinen Beschluss fasst und sich zeitnah an der Datenlage orientiert.

Sollte die EZB bereits am Donnerstag ein Enddatum nennen, dürfte sie sich darum bemühen, dass die Märkte daraus nicht automatisch den Rückschluss auf eine Zinserhöhung ziehen. Momentan sind beide Schritte eng verknüpft, weil es in der geldpolitischen Orientierung der EZB, im Fachjargon Forward Guidance genannt, heißt, dass die Nettokäufe von Anleihen „kurz vor“ der ersten Zinserhöhung enden. Diese Passage könnte unter Umständen gestrichen werden.

3. Äußert sich Lagarde zum Euro-Kurs?

Auf der Pressekonferenz dürfte es auch um den Euro-Kurs gehen. Dieser ist in den vergangenen Tagen deutlich gefallen, zeitweise unter die Marke von 1,10 Dollar. In der Vergangenheit kam ein schwacher Euro der EZB durchaus entgegen, denn er sorgt dafür, dass Produkte aus Europa im Ausland billiger und damit konkurrenzfähiger werden. Zudem verteuert er Importe, ein in Zeiten niedriger Inflation ebenfalls erwünschter Effekt.

Nun, im Kontext hoher Inflation, ist die Situation anders. Allen voran Öl, Gas und andere Rohstoffe sind Importprodukte, die in Dollar verrechnet werden. Sie werden dadurch noch teurer. Manche Devisenexperten spekulierten daher zuletzt sogar darüber, dass die EZB den Euro bei einem weiteren Kursverfall stützen könnte. Das wäre ein sehr drastischer Schritt, den die Notenbank lange Zeit nicht mehr gegangen ist. Möglich ist aber zumindest, dass Lagarde verbal versucht, den Euro-Kurs zu stützen.

4. Wann kommt die erste Zinserhöhung?

Das ist derzeit ungewiss. Vor dem Krieg in der Ukraine haben die Märkte zeitweise bis zu zwei Zinsschritte in diesem Jahr eingepreist. Inzwischen spricht einiges dafür, dass sich dies nach hinten verschieben wird. Allianz-Ökonomin Utermöhl rechnet nun zum Beispiel erst im ersten Quartal 2023 mit einer ersten Zinserhöhung.

