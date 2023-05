Nach der US-Notenbank Fed tagt am Donnerstag die Europäische Zentralbank. Eine weitere Zinserhöhung gilt als ausgemacht. Interessant wird aber, wie hoch sie ausfällt.

Im April lag die Inflation im Euro-Raum bei 7,0 Prozent. (Foto: AP) Blick auf den Tower der EZB

Düsseldorf, Frankfurt Es kommt in Deutschland selten vor, dass sich Regierungsvertreter zur Geldpolitik äußern. Diese Woche aber ließ sich Bundeskanzler Olaf Scholz ein paar Worte nicht nehmen. „Wir müssen die Inflation wieder zurückdrängen“, sagte er bei einem Auftritt in Dresden. Dies sei keine Sache, die einfach so geschehe. „Darum bin ich sehr froh, dass die EZB entschieden hat, eine restriktive Geldpolitik zu machen.“

Am Donnerstag könnte die europäische Notenbank hierbei den nächsten Schritt veranlassen. Experten gehen fest davon aus, dass sie die Zinsen weiter anhebt. Die Frage ist: in welchem Umfang? Außerdem könnte Notenbankchefin Christine Lagarde weitere Hinweise darauf geben, wie es in der zweiten Jahreshälfte mit dem Abbau des Anleihebestands der EZB weitergehen soll.

