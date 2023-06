 Geldpolitik: Auf diese vier Punkte kommt es bei der EZB-Sitzung an

Die Europäische Zentralbank steht am Donnerstag vor einer weiteren Zinserhöhung. Interessant wird, welche Signale Notenbankchefin Lagarde für den mittelfristigen Kurs gibt.

Die Notenbank steht vor einer weiteren Zinserhöhung. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Christine Lagarde zusammen mit ihrem Stellvertreter Luis de Guindos

Frankfurt Nicht einmal ein Jahr ist es her, seit Christine Lagarde und ihre Kollegen aus dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli 2022 erstmals seit langer Zeit beschlossen haben, die Zinsen anzuheben. Am heutigen Donnerstag könnten sie nun bereits die achte Anhebung in Folge beschließen.

Experten rechnen fest damit. Notenbankchefin Lagarde hatte jüngst vor dem Europaparlament betont, dass der Preisdruck im Euro-Raum nach wie vor stark sei. Die EZB werde mit ihren künftigen Entscheidungen sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein Niveau steigen, das die Wirtschaft ausreichend bremst, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu drücken, versicherte sie.

