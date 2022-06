Geldpolitik Außerordentliche Sitzung: EZB berät Maßnahmen gegen eine neue Euro-Krise

Frankfurt Die Geldpolitiker der Europäischen Zentralbank (EZB) halten an diesem Mittwoch ab 11 Uhr eine außerordentliche Ratssitzung wegen der Turbulenzen am Anleihemarkt ab. „Der EZB-Rat wird am Mittwoch eine Ad-hoc-Sitzung abhalten, um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren“, bestätigte ein Sprecher der Euro-Notenbank am Mittwoch die Nachricht, die zuerst die Nachrichtenagentur Reuters gebracht hatte.

Hintergrund sind die gestiegenen Risikoaufschläge (Spreads) für höher verschuldete Euro-Staaten. Der Spread für Italien, also die Differenz zur als sicher geltenden deutschen Staatsanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, hatte zuletzt zeitweise 2,4 Prozentpunkte überschritten. Rainer Guntermann, Anleihestratege der Commerzbank, spricht von einem „brutalen Ausverkauf“ an den Anleihemärkten. Die Risikoaufschläge spiegeln die Sorge wider, dass mit der Straffung der Geldpolitik die Unterstützung für diese Länder nachlassen könnte.

Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat in dieser Woche in Frankreich vor Studenten eine Rede zu dem Thema gehalten und dabei einen „grenzenlosen“ Einsatz gegen eine „Fragmentierung“ der Währungsunion versprochen, wenn es zu spekulativ getriebenen Spreads kommen sollte, die durch fundamentale Daten nicht zu rechtfertigen seien. Schnabel hatte zuletzt, auch im Gespräch mit dem Handelsblatt, immer wieder betont, steigende Renditen seien ökonomisch zum Beispiel für Italien zunächst nicht bedrohlich, weil die Regierung sich sehr langfristig finanziert und damit entsprechend günstige Konditionen gesichert habe.

Offenbar war der Termin für die neuerliche Sitzung schon relativ bald nach der ordentlichen Sitzung am Donnerstag ins Gespräch gekommen. Viele Beobachter hatten erwartet, dass die EZB am Donnerstag ein neues „Instrument“ bereitstellt, mit dem sie durch gezielte Käufe einzelne Länder unterstützen kann.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde gab dann aber keine weiteren Details bekannt. Sie verwies lediglich erneut darauf, die EZB könne Käufe unter dem Pandemie-Notfall-Programm PEPP sehr flexibel einsetzen, also damit auch gezielt Papiere einzelner Länder erwerben. Unter PEPP gibt es zwar keine Nettozukäufe mehr, aber auslaufende Papiere werden bis auf Weiteres ersetzt.

Salvini: „EZB-Attacke auf Italien“

Die Zurückhaltung Lagardes wurde in der italienischen Presse und der Politik kritisch aufgenommen. Der bekannte Oppositionspolitiker Matteo Salvini sprach sogar von einer „Attacke“ der EZB auf Italien. Bisher galt Mario Draghi, der italienische Premier und Vorgänger Lagardes an der EZB-Spitze, als eine Art Bollwerk gegen spekulative Angriffe der Investoren. Jetzt, so sehen es auch italienische Medien wie etwa „Il Tempo“, ist dieses Vertrauen in ihn zumindest brüchiger geworden.

Die Anleihemärkte reagierten unmittelbar auf die Berichte über die außerordentliche Sitzung der EZB. Die Kurse vor allem italienischer Anleihen stiegen deutlich, und spiegelbildlich dazu sanken die Renditen. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihe, die noch am Dienstag auf fast 4,2 Prozent gestiegen war, ging auf vier Prozent zurück. Damit liegt sie aber immer noch auf dem Niveau des Jahres 2014.

Für zehnjährige spanische und zehnjährige portugiesische Anleihen sank die Rendite um 0,07 und 0,06 Prozentpunkte auf gut drei Prozent. In ähnlichem Umfang sank die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe auf 1,75 Prozent.

Noch deutlicher war der Renditerückgang bei zehnjährigen griechischen Anleihen um 0,25 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Bislang kaufte die EZB wegen der immer noch schlechten Bonität Griechenlands keine Anleihen des Landes.

Die neuerliche EZB-Sitzung am Mittwoch dient offenbar dazu, zu klären, ob der Hinweis auf bisher bekannte Mittel ausreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen angebracht sind.

EZB im Dilemma

Die EZB steckt hier ein Stück weit in einem Dilemma: Sie könnte im Notfall ad hoc zusätzliche „Instrumente“ erfinden, will andererseits aber nicht auch noch selbst zu panischen Marktreaktionen beitragen oder dazu, dass Investoren beginnen, ihre Hilfsbereitschaft für einzelne Länder zu testen. Es ist nicht sicher, ob die Sitzung zu konkreten Beschlüssen führt.

Schnabel hatte in ihrer Rede auch keine Details zu einem möglichen Instrument genannt. Sie betonte in erster Linie die Entschlossenheit der EZB mit Formulierungen, die sehr an die berühmte Rede Draghis vor rund zwölf Jahren erinnern, er werde den Euro-Raum zusammenhalten, „was immer auch es kostet“. Damals wurde ein Programm unter dem Kürzel OMT geschaffen, das unter hohen Auflagen den gezielten Kauf der Staatsanleihen einzelner Länder erlaubt. Es schreckte relativ erfolgreich Investoren von spekulativen Attacken auf einzelne Euro-Länder ab, wurde aber noch nie tatsächlich aktiviert, weil die Regierungen sich de facto dem Europäischen Rettungsschirm unterstellen müssen und diese Schmach scheuen.

Schnabel deutet in ihrer Rede vage an, ein neues „Instrument“ könne nicht ganz ohne Auflagen daherkommen wie das Notfallprogramm PEPP, aber wahrscheinlich auch nicht an so starke Bedingungen geknüpft sein wie PEPP.

Nach Ansicht der Commerzbank ist sieht es jedoch eher danach aus, dass die Stresslevels am Anleihemarkt steigen müssten, bevor die EZB wirklich handeln kann. Und im Gegensatz zu früheren Stressphasen könne die EZB angesichts der hohen Inflation die Märkte nicht mit einer aggressiven Lockerung unterstützen.

Ulrike Kastens, Europa-Volkswirtin der DWS, geht davon aus, dass die EZB „als eine erste Verteidigungslinie die stärkere konkrete Flexibilisierung der Re-Investitionen in den Mittelpunkt stellen dürfte“. Die EZB kauft zwar inzwischen keine neuen Anleihen mehr, hat sich aber bereits die Möglichkeit eingeräumt, das Geld aus fällig werdenden Anleihen dort zu investieren, wo es am nötigsten ist, um die Märkte zu beruhigen.

