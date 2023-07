Geldpolitik Australiens neue Zentralbankchefin muss radikal umbauen

Australiens Zentralbank steht wegen ihrer Zinspolitik massiv in der Kritik. Eine neue Chefin soll nun die Wogen glätten.

Die neue Gouverneurin ist bereits seit 1985 bei der Notenbank beschäftigt. (Foto: via REUTERS) Michele Bullock

Bangkok Die Frage, wie lange es wohl noch dauern werde, bis Australien endlich eine Frau an der Spitze der Zentralbank sehen werde, beantwortete Michele Bullock im Jahr 2012 mit einer ebenso trockenen wie zutreffenden Prognose: „Wahrscheinlich noch eine ganze Weile“, sagte die Ökonomin, die ihr gesamtes Berufsleben in der Notenbank Reserve Bank of Australia (RBA) verbracht hat. Mehr als ein Jahrzehnt später hat die Wartezeit nun ein Ende – und Bullock selbst ist diejenige, die Geschichte schreibt.

„Michele Bullock wird die erste Frau sein, die jemals die Reserve Bank in diesem Land geleitet hat“, verkündete der australische Finanzminister Jim Chalmers am Freitag und betonte: „Diese Ernennung ist historisch.“

Mit der Ablösung von Amtsinhaber Philip Lowe, der die RBA sieben Jahre lang leitete und gerne im Amt geblieben wäre, geht es der Regierung aber nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit: Die Zinspolitik der Bank war unter Lowe massiv in die Kritik geraten.