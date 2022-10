Geldpolitik Bank of England bekräftigt Ende von Stützungen – Renditen ziehen an

Bank of England

Zur Beruhigung der Anleger hatte die britische Notenbank erst am Dienstag den Kauf inflationsgeschützter Papiere angekündigt.

Frankfurt Die britische Zentralbank ist Spekulationen über einen längeren Kriseneinsatz am Anleihemarkt entgegengetreten. Das sorgte am Mittwoch für Unruhe am Markt für britische Staatspapiere. Die Bank of England (BoE) dementierte einen Bericht der „Financial Times“, wonach sie signalisiert habe, dass sie zu einer Verlängerung ihres Notkaufprogramms für Anleihen bereitstehe.

Die vorübergehenden Käufe von Anleihen würden „am 14. Oktober enden“, erklärte ein Sprecher der Bank of England. Diese Haltung sei im Kontakt mit den Banken auf höchster Ebene „absolut deutlich“ gemacht worden.

Die Rendite 30-jähriger Schuldtitel zog daraufhin deutlich an – und notierte wieder über der Marke von fünf Prozent. Sie erreichte damit ihre Höchststände von Ende September.

Damals hatten die britische Premierministerin Liz Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng mit ihren Plänen für schuldenfinanzierte massive Steuersenkungen für Panik gesorgt. Investoren bezweifeln, dass der britische Staat diese finanzieren kann. Kurze Zeit später nahmen Truss und ihr Finanzminister einen Teil der Entlastungen zurück. Zudem kündigte die Bank von England temporäre Anleihekäufe an, um die Situation zu beruhigen. Das gelang jedoch nur kurzfristig.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank in London, betont: „Die Anleihemärkte sind hochgradig nervös.“ Er geht davon aus, dass die Bank von England die Wogen zwar immer wieder glätten und eine Finanzkrise verhindern kann. Aber die Vertrauenskrise werde wahrscheinlich zu deutlich höheren Zinsen führen.

Erst am Dienstag hatte die britische Notenbank den Kauf inflationsgeschützter Papiere angekündigt. Diese werden in der Regel von Pensionsfonds gehalten. BoE-Chef Bailey signalisierte am Dienstag, diese Fonds und andere Investoren hätten nur noch diese Woche Zeit, um ihre Probleme zu lösen. „Wir haben mitgeteilt, dass wir bis zum Ende der Woche aussteigen wollen. Wir denken, dass die Rebalancierung sein muss.“

Investoren befürchten verfrühtes Ende

Auch die Renditen für inflationsgebundene Anleihen legten am Mittwoch nach dem Machtwort der Notenbank zu. Unter Investoren geht die Sorge um, dass das Ende der Notmaßnahmen für einige Pensionsfonds zu früh kommen könnte.

Experten zweifeln, ob sich die Probleme ohne weitere Schritte lösen lassen. Der US-Ökonom Mohamed El-Erian sagte in einem Interview, dass es aus seiner Sicht keine Alternative dazu gibt, die geplanten Steuersenkungen vollständig zurückzunehmen. Auch nach dem Verzicht auf einen Teil der Entlastungen würden diese nach Berechnungen des Thinktanks Institute for Fiscal Studies (IFS) bis zum Jahr 2026 ein Loch von 60 Milliarden Pfund in den Haushalt reißen.

Auch Berenberg-Chefvolkswirt Schmieding fordert, die Regierung müsse „so schnell wie möglich einen glaubwürdigen und vom unabhängigen Office of Budget Responsibility durchgerechneten Plan vorlegen, wie sie die Staatsfinanzen wieder in den Griff bekommen will“. Weitere Abstriche an den geplanten Steuersenkungen wären aus seiner Sicht sinnvoll.

