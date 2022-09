Geldpolitik Bank of England erhöht den Leitzins nur leicht

Die Finanzmärkte hatten mit einer Anhebung um 0,75 Prozent gerechnet. Doch ganz so groß fiel der Zinsschritt der britischen Notenbank doch nicht aus.

Die Zentralbank hat am Donnerstag einen neuen Zinsschritt in Höhe von 0,5 Prozent angekündigt. (Foto: Bloomberg) Bank of England

Die britische Notenbank hebt den Leitzins zur Überraschung der Finanzmärkte eher moderat an. Sie erhöhte ihn am Donnerstag um 0,50 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. An den Finanzmärkten war mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet worden, nachdem die US-Notenbank Fed ein wahres Zinsfeuerwerk mit drei XXL-Erhöhungen in Folge gezündet hat.

Die Währungshüter in London reagieren mit der geldpolitischen Straffung auf die hohe Inflationsrate, die im Zuge der Energiekrise mit zuletzt 9,9 Prozent weit über das Stabilitätsziel der Bank of England (BoE) von 2,0 Prozent hinausgeschossen ist.

Wegen der Trauerphase nach dem Tod von Königin Elizabeth II. war der Zinsentscheid um eine Woche verschoben worden.

Die neue Premierministerin Liz Truss hat jüngst einen milliardenschweren Plan zur Bewältigung der Energiekrise vorgestellt. Die Regierung rechnet damit, dass dieser die Inflationsrate spürbar drücken wird.

Mehr: Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – „Arbeitsmarkt aus dem Gleichgewicht“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen