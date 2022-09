Geldpolitik Bank of England erhöht den Leitzins um 50 Basispunkte – bleibt damit aber hinter den Erwartungen zurück

Die Finanzmärkte hatten mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Damit wird der Zinsunterschied zu den USA größer und setzt das Pfund weiter unter Druck.

Die Zentralbank hat am Donnerstag einen neuen Zinsschritt in Höhe von 0,5 Prozent angekündigt. (Foto: Bloomberg) Bank of England

London Die Bank of England (BoE) hat die Leitzinsen in Großbritannien um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,25 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit 2008. Bereits Anfang August hatten die Notenbanker die Kreditkosten um einen halben Prozentpunkt verteuert. Die Finanzmärkte hatten jedoch mehr erwartet und eine Steigerung von 75 Basispunkten eingepreist. Zugleich kündigten die Notenbanker an, ihren Anleihebestand von 857 Milliarden Pfund ab Oktober sukzessive zu reduzieren.

Mit ihrem Zinsschritt blieben die britischen Währungshüter somit auch hinter dem Beispiel ihrer US-Kollegen zurück, die am Mittwoch eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten beschlossen hatten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt das Zinsniveau in der Euro-Zone ebenfalls um den gleichen Wert angehoben.