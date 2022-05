Geldpolitik Bank of England hebt den Leitzins erneut an

Die Bank of England hat die Leitzinsen erneut erhöht – zum vierten Mal in Folge. Einige Währungshüter wünschten gar einen noch deutlicheren Zinsschritt.

Die Bank erhöht wieder ihre Zinsen. (Foto: AP) Bank of England

London Die Zentralbank in London stemmt sich mit dem vierten Zinsschritt binnen sechs Monaten gegen die hohe Inflation. Die Bank of England (BoE) erhöhte ihn am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 1,0 Prozent. Eine solche geldpolitische Straffung hat es seit einem Vierteljahrhundert im Vereinigten Königreich nicht mehr gegeben. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen aus, wobei drei Währungshüter vergeblich einen noch größeren Schritt auf 1,25 Prozent gewünscht hatten.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht, um der Inflation zu begegnen.

Die meisten BoE-Währungshüter sind der Meinung, dass weitere Straffungsschritte in den kommenden Monaten angebracht seien. Sie strichen dabei das Wort „moderat“ zur Beschreibung künftiger Schritte.

Die BoE hatte im Dezember als erste der großen Zentralbanken seit Beginn der Corona-Pandemie die Zügel angezogen. Weitere Straffungen folgten im Februar und März. Mit der aggressiven geldpolitische Linie wollen die Währungshüter die hohe Inflation eindämmen. Sie lag im Vereinigte Königreich zuletzt auf einem 30-Jahreshoch von 7,0 Prozent und wird demnächst wohl an der Zehn-Prozent-Marke kratzen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Johnson kämpft um sein politisches Überleben – In Nordirland droht ein historischer Wahlausgang