Geldpolitik Bank of England hebt erneut den Leitzins an – Rezession droht

Die Bank of England hat die Leitzinsen erneut erhöht – zum vierten Mal in Folge. Einige Währungshüter wünschten gar einen noch deutlicheren Zinsschritt.

Die Bank erhöht wieder ihre Zinsen. (Foto: AP) Bank of England

London Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins in Großbritannien trotz wachsender Rezessionsgefahren zum vierten Mal in Folge auf jetzt 1,0 Prozent erhöht. Damit steigt der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), dem Beispiel anderer großer Notenbanken zu folgen und ihre Zinsen ebenfalls zu erhöhen.

Am Mittwoch hatte bereits die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) die US-Zinsen gleich um 50 Basispunkte angehoben. Die BoE beließ es bei einem Zinsschritt von 25 Basispunkten. Der Leitzins ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Kreditvergabe und folglich für Inflations- und Wachstumsaussichten einer Volkswirtschaft.