Geldpolitik Bank of England hebt Leitzins auf 3,50 Prozent an

Britische Notenbanker befürchten zusätzlichen Inflationsdruck durch hohe Lohnabschlüsse. Das Zinsniveau steigt um einen halben Prozentpunkt auf den höchsten Stand seit 14 Jahren.

Im November hatte die Notenbank mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte den größten Zinsschritt seit 33 Jahren vollzogen. (Foto: AP) Bank von England

London Die Bank of England (BoE) hat die Leitzinsen in Großbritannien am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt auf 3,5 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit 14 Jahren und zugleich die neunte Zinserhöhung in Folge. Sie kommt einen Tag nachdem die Federal Reserve (Fed) in den USA ebenfalls einen Zinsschritt von 50 Basispunkten verkündet hatte. Sechs britische Notenbanker sprachen sich für die Zinserhöhung aus, zwei hätten lieber darauf verzichtet und eine Zentralbankerin votierte für eine Anhebung um 75 Basispunkte.

Ähnlich wie in Amerika hat auch in Großbritannien der Inflationsdruck etwas abgenommen. Die Verbraucherpreise stiegen im November um 10,7 Prozent nach 11,1 Prozent im Vormonat. Die Inflation liegt aber immer noch fünf Mal höher als der Zielwert der Notenbank von zwei Prozent. Analysten rechnen deshalb in den kommenden Monaten mit weiteren Zinserhöhungen und sehen den Höhepunkt der Leitzinsen bei etwa 4,5 Prozent erreicht.